دوره آموزشی بهداشت الکترومغناطیسی شهروندان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی بهداشت الکترومغناطیسی شهروندان برای آموزش پزشکان، مهندسین، دانشجویان و افراد دارای مسئولیت در زمینه بهداشت الکترومغناطیسی شهروندان و ارتقاء بهداشت حرفهای کارکنان مشاغل و صنایعی که در محیط کاری در معرض این امواج قرار دارند در دانشگاه علم و صنعت برگزار میشود.
در این دوره آموزشی که 22 و 23 آذرماه برگزار میشود مبانی اولیه امواج الکترومغناطیس، استانداردهای ملی و بینالمللی، ایمنی تشعشعی، اثرات انرژی امواج رادیوئی بر بافتهای انسانی و وضعیت تشعشعات الکترومغناطیسی در کلان شهر تهران و آخرین تحولات حوزه ایمنی تشعشعی امواج رادیوئی مطرح خواهد شد.
علاقهمندان برای اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی اینترنتی http://ee.iust.ac.ir مراجعه کنند.
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