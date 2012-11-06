نمایشگاه سراسری صنایع دستی در یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی با حضور مسئولان، هنرمندان و صنعتگران دستی صبح سه شنبه در کارخانه تاریخی سعادت نساجان یزد گشایش یافت.

این کارخانه تاریخی که صدای دستگاه های شعربافان یزدی را می شنید، بار دیگر با حضور هنرمندان صنایع دستی کشور جان تازه ای گرفت.

هفتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی امسال با تکیه بر شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی آغاز به کار کرده است.

این نمایشگاه به مدت چهار روز از ساعت 16 تا 22 دایر دایر است و هدف از برگزاری آن ترویج صنایع دستی و تشویق هنرمندان و آشنایی عموم به ویژه نسل جوان با تولیدات این صنعت و گسترش فرهنگ مصرف صنایع دستی در بین خانواده های ایرانی راه اندازی شده است.

در این نمایشگاه هنرمندانی از استانهای یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، همدان، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و ... حضور دارند.