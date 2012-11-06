لزوم نصب تصاویر شهدای هسته ای در هیئتهای عزاداری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد شب گذشته در نشست تخصصی هیئات مذهبی شهرستان اسلامشهر با اشاره به عواقب غربی شدن سبک زندگی، اظهار داشت: ملت ایران دارای فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی است که باید با توجه به آن، سبک زندگی ایرانی اسلامی را رواج دهیم.

وی حضور مبلغ دینی، مداح و مربی قرآنی را در هیئتها ضروری دانست و افزود: مسجد یک اصل است و توطئه دشمن این است که تجمعات دینی ما را خالی از محتوی کند، در این زمینه مقام رهبری فرمودند که باید 10 میلیون نفر حافظ قرآن داشته باشیم و این وظیفه هیئتهای مذهبی است که در این راه بیشتر فعالیت کنند.

تصاویر شهدای هسته ای در هیئتهای مذهبی نصب شود



این مسئول خواستار نصب تصاویر شهدای هسته ای در هیئت ها شد و اظهار داشت: شمایل معصومین، همه منتسب هستند و صحیح نیست که از آنها استفاده کنیم و بهتر است تصاویر شهدای جنگ تحمیلی و یا شهدای هسته ای را در هیئات مذهبی نصب کنیم ضمن اینکه می توانیم پیامها و درس های عاشورا را در بنرها و پلاکاردهایی چاپ کرده و در هیئتها نصب کنیم.

آموزش تخصصی مداحان ضروری است



رئیس شورای هیئات مذهبی اسلامشهر نیز در سخنانی، آموزش مداحان و مسئولان هیئات را از مهمترین اولویت ها برشمرد و گفت: 300 نفر تحت آموزش مدیریت فرهنگی قرار گرفتند که برگزاری کارگاه های آموزشی در سال جاری هم ادامه خواهد داشت.

سید محمد زمانی از طرح بازدید از هیئات مذهبی خبر داد و افزود: ما باید نهایت همکاری را با نیروی انتظامی داشته باشیم و تمدید مجوز هییت ها از فردا آغاز می شود.