به گزارش خبرگزاری مهر نمایشگاه عکس و پرفورمنس "مواجهه" شامل مجموع آثاری از سارا ساسانی ، سمانه غلام نژاد ، محمد محبی و موسی هاشم زاده است.

در مقدمه این نمایشگاه چنین آمده است: عکاسی تئاتر هنری بینامتنی میان عکاسی، به عنوان هنر تجسمی و تئاتر، به عنوان هنر دراماتیک مطرح می شود. از آنجایی که همیشه عکاسی تئاتر با نگاشتن دقایقی ناب از یک نمایش میرا آن را به لحظه ای زنده بدل کرده است از سوی برخی نظرگاه ها ابزاری در خدمت نمایش تلقی می شود.

اما این بار در نمایشگاه حاضر تلاش شده است تا هنر نمایش را باتمام توانش به خدمت بگیرد وعکس هایی را که زمانی در راستای یک نمایش به ثبت رسیده است بار دیگر با خطی مشی متمایز به اجرا در آورد، در واقع این نمایشگاه در برای اولین بار به شکل اثری میان رشته ای در دو حوزه ی عکاسی و تئاتر ارائه می شود.عنوان نمایشگاه فارغ از "عکس تئاتر" طراحی شده است، چرا که صاحبان آثار در صدد هستند که هویتی جدید به عکس بدهند بنابراین آثارشان را از هرگونه برچسب تحریف، دخل و تصرف در اصل نمایش مبرا می داند.

لازم به ذکر است نمایشگاه در دو سانس در ساعتهای 18 و 19 اجرا خواهد شد همچنین اجرای عکس های نمایشگاه توسط سید سعیدهاشم زاده و رضا غیور طراحی شده است و با بازی هشت اجراگر به نمایش در می آید.