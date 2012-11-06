شناسایی پتانسیلهای بالقوه ورزشی استان تهران/ بهارستان نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نکو در دیدار با نژادفلاح که به تازگی به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران منصوب شده است، حضور وی را در این سازمان باعث رشد و بالندگی ورزش استان اعلام کرد و اظهار داشت:

وی بر شناسایی پتانسیلهای بالقوه جوانان ورزشکار و ارزشمند این استان به خصوص بهارستان و رباط کریم تاکید کرد و افزود: برغم اینکه شهرستانهای رباط کریم و بهارستان دارای جوانان مستعد و پر افتخاری هستند و در عرصه های مختلف ورزشی آن هم در سطوح داخلی و بین المللی افتخاراتی ارزشمند را برای کشور آفریدند، اما آن چنان که باید از آنها حمایت نمی شود.

این مسئول عنوان کرد: این دو شهرستان با وجود همه مشکلات و کمبود امکانات فرهنگی و ورزشی توانسته جوانان پر افتخاری را تحویل جامعه دهد و از این رو باید در بحث ورزش و جوانان در این منطقه ویژه اقداماتی را انجام داد.

نکو لازمه پیشرفت هرچه بهتر این افتخارات را در گرو همت و تلاش مسئولان ورزش و جوانان ذکر و اضافه کرد: در حوزه ورزش باید طوری حرکت کرد که به رشد و بالندگی نزدیک تر شود و انگیزه جوانان در این حوزه افزایش یابد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه به ضعف امکانات اداری و انسانی در بخش ورزش این شهرستانها نیز اشاره کرد و گفت: برغم وجود پتانسیلهای مطلوب اما تاکنون اقدامات لازم برای ارتقای بخش ورزش درخور این شهرستانها انجام نشده است.

در این دیدار همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران به تشریح برخی از اهداف این سازمان در راستای توسعه ورزش استان تهران اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان تمام تلاش خود را در راستای توسعه ورزش و جوانان شهرستان های استان تهران به کار گرفته و قطعا در این مسیر نیازمند تلاش و همکاری دیگر مسئولان هستیم.

نژادفلاح همچنین با اشاره به دغدغه های نماینده مجلس در خصوص شهرستان بهارستان نیز قول مساعد داد تا اقداماتی در راستای پیشرفت ورزش آن منطقه در دستور اداره کل قرار گیرد.