به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، تیم واترپلوی جوانان ایران که تمرینات آماده سازی خود را با 22 بازیکن از 7 آبان آغاز کرده روزانه در دو نوبت صبح و عصر ضمن انجام تمرینات بدنسازی و آمادگی جسمانی، به مرور برنامه های تکنیکی و هماهنگی تیمی می پردازد .



تمرینات تیم واترپلو جوانان ایران زیر نظر داود رضا سلطانی و رضا اجاق سرمربی و مربی تیم واترپلوی جوانان پیگیری می‌شود و قرار است 13 بازیکن برتر این اردو به مسابقات جهانی اعزام شوند .



کادر فنی تیم جوانان در نظر دارند با دعوت از یکی از باشگاه‌های اروپایی و برگزاری دیدارهایی با تیم های لیگ برتری خود را برای مسابقات قهرمانی جهان آماده کنند.



تیم واترپلوی جوانان ایران در گروه سوم رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان با تیم‌های رومانی، یونان، ترینیداد و توباگو و ازبکستان همگروه است . این رقابت‌ها از 11 آذر ماه جاری در شهر "پرث" استرالیا برگزار خواهد شد .