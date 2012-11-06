سیدفتح الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: با توجه به ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات و ورود اطلاعات موقوفات متصرفی در نظر است با همکاری متولیان موقوفات غیر متصرفی اطلاعات این نوع از موقوفات نیز در سامانه ثبت و ضبط شود.

وی تصریح کرد: اطلاعات موقوفات ضبط و ثبت می شود تا ضمن تحقق الزام قانونگذار از باب تعامل فی ما بین سازمان اوقاف و متولیان به نحو مطلوب فراهم شود.

وی گفت: بر این اساس لازم است متولیان با مراجعه به ادارات استان البرز، همکاری لازم را با ادارات اوقاف و امور خیریه استان البرز به عمل آورند.



وی اظهار داشت: موقوفات متصرفی موقوفاتی هستند که توسط اداره اوقاف و امور خیریه اداره می شوند و موقوفات غیر متصرفی به موقوفاتی گفته می شود که توسط اشخاص و متولیان اداره می شوند.



رحمانی تاکید کرد: تاکنون اطلاعات اغلب موقوفات، اثلاث باقیه، پایه رقبات، امامزادگان و فرآیندهای مالی در سامانه جامع موقوفات ثبت شده است.



رئیس اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان البرز افزود: سامانه جامع موقوفات بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور احیا و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و مقابله با سوء استفاده از موقوفات راه اندازی شده است.