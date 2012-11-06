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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۰۵

رحمانی در گفتگو با مهر:

اطلاعات موقوفات غیرمتصرفی هم وارد بانک جامع ادارات اوقاف البرز می‌شود

اطلاعات موقوفات غیرمتصرفی هم وارد بانک جامع ادارات اوقاف البرز می‌شود

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه البرز گفت: متولیان موقوفات غیرمتصرفی نیز باید برای ثبت اطلاعات موقوفات در بانک اطلاعات جامع به ادارات اوقاف و امور خیریه استان البرز مراجعه کنند.

سیدفتح الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در  این خصوص اظهار داشت: با توجه به ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات و ورود اطلاعات موقوفات متصرفی در نظر است با همکاری متولیان موقوفات غیر متصرفی اطلاعات این نوع از موقوفات نیز در سامانه ثبت و ضبط شود.

وی تصریح کرد: اطلاعات موقوفات ضبط و ثبت می شود تا ضمن تحقق الزام قانونگذار از باب تعامل فی ما بین سازمان اوقاف و متولیان به نحو مطلوب فراهم شود.
 
وی گفت: بر این اساس لازم است متولیان با مراجعه به ادارات استان البرز، همکاری لازم را با ادارات اوقاف و امور خیریه استان البرز به عمل آورند.
 
وی اظهار داشت: موقوفات متصرفی موقوفاتی هستند که توسط اداره اوقاف و امور خیریه اداره می شوند و موقوفات غیر متصرفی به موقوفاتی گفته می شود که توسط اشخاص و متولیان اداره می شوند.
 
رحمانی تاکید کرد: تاکنون اطلاعات اغلب موقوفات، اثلاث باقیه، پایه رقبات، امامزادگان و فرآیندهای مالی در سامانه جامع موقوفات ثبت شده است.
 
رئیس اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان البرز افزود: سامانه جامع موقوفات بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور احیا و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و مقابله با سوء استفاده از موقوفات راه اندازی شده است.
کد مطلب 1736975

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