مطالعه مهم ترین رکن استقلال علمی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده وعضو کانون اهل قلم ایران، مطالعه را مهم ترین رکن استقلال علمی کشور دانست.

احمد بخشی با بیان اینکه خراسان جنوبی یکی از فرهنگی ترین استان های کشور محسوب می شود و فرهنگ کتابخوانی در این استان در مقایسه با سایر نقاط کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است، افزود: تدوین و اجرای طرح هایی که فرهنگ مطالعه را در خراسان جنوبی نهادینه کند، ضروری است.

وی با بیان اینکه بی توجهی به فرهنگ مطالعه در خراسان جنوبی موجب تغییر کارکردهای استانی از فرهنگی به اقتصادی می شود، بیان کرد: اجرای دقیق مصوبات کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید در استان مهم ترین رکن حفظ کارکرد های فرهنگی استان است.

عضو کانون اهل قلم ایران با بیان این که فعالیت های انجام شده در استان خراسان جنوبی در درازمدت مشکلات زیر ساختی کتابخانه های عمومی را برطرف می کند، گفت: هفته کتاب فرصت مناسبی برای آشتی مردم با یار مهربان است.

احمد بخشی از مطالعه به عنوان مهم ترین رکن حفظ استقلال علمی کشور یاد کرد و افزود: کسانی که به حفظ استقلال کشور خود اهمیت می دهند باید مطالعه را در اولویت اصلی برنامه های روزانه خود قرار دهند.

ترویج فرهنگ کتابخوانی از اولویت های شهرستان مرزی درمیان است

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار درمیان گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی یکی از اولویت های فرهنگی در شهرستان مرزی درمیان است.

علی عباسی در جلسه نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان اظهار کرد: زیربنای توسعه پایدار در هر جامعه ای تقویت فرهنگ است و تمامی دستگاه های متولی باید در جهت ارتقای فرهنگ عمومی در جامعه تلاش کنند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار درمیان بیان کرد: چهار کتابخانه با یک هزار و 600 نفرعضو در این شهرستان فعال هستند و این کتابخانه ها در مجموع دارای 17 هزار جلد کتاب با 14 هزار عنوان هستند.

عباسی از افتتاح ،کتابخانه روستای بورنگ در دهه فجر امسال خبر داد و افزود: ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه باید از سنین پایین، خانواده ها و مدارس آغاز شود و خواستار تعامل بیشتر مراکز آموزشی با کتابخانه های عمومی شد.

معاون فرماندار درمیان افزود: با هدف تعمیم فعالیت‌های فرهنگی و تعمیق باورهای فرهنگی اسلامی در مناطق کمتر توسعه یافته روستایی، تامین زیرساخت‌ها و توسعه و تجهیز فضاهای کتابخانه ای در این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.

بهبود شاخص های مطالعه در خراسان جنوبی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از بهبود شاخص های مطالعه، پس از تشکیل کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید در استان خبر داد.

محمد مطهری فرد اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری پس از تشکیل کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید، شاهد بهبود وضعیت مطالعه و کتابخوانی در استان هستیم.

وی به حضور بیش از 40 هزار دانشجو در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در استان موجب رشد چشمگیر سرانه مطالعه در کشور می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان این که با احداث کتابخانه مرکزی در شهرستان ها، مشکلات زیر ساختی کتابخانه ها برطرف خواهد شد، گفت: هم اکنون اقداماتی مقدماتی برای احداث کتابخانه های مرکزی در شهرستان ها انجام شده است.

مطهری فرد با بیان این که اداره کل فرهنگ و ارشاد استان در تمامی کانون های فرهنگی و هنری اقدام به تأسیس کتابخانه کرده است، گفت: پیش بینی می شود با توجه به اقدامات انجام شده شاهد جهشی چشم گیر در سرانه مطالعه استان باشیم.

وی یادآور شد: مطالعات برای راه اندازی سامانه نظر سنجی سرانه مطالعه در اداره کل فرهنگ ارشاد خراسان جنوبی در حال انجام است.