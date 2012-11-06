به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادی امروز در حاشیه نشست خبری سومین اجلاس وزرای کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص پیش بینی کسری 54 هزار میلیارد تومانی بودجه در سال جاری گفت: با شرایط طبیعی کشور در سطح بین المللی، منطقه و داخل و همچنین فضای اقتصاد جهانی درآمدهای متصور کشور در بودجه کاستی هایی را دارد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه نمی توان کسری بودجه را پنهان کرد، اظهار داشت: موضوع کسری بودجه در کشور ما چیز جدیدی نیست و معمولا به صورت مزمن وجود داشته و امسال نیز خواهیم داشت اما برای آن پیش بینی های لازم صورت گرفته و ما بررسی هایی را بر دخل و خرج کشور انجام داده ایم تا بتوانیم بدون مشکل نیازهای بودجه ای امسال کشور را تامین کنیم.



مرادی در خصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ارتباط با پیش بینی کسری 54 هزار میلیارد تومانی و اعلام عدد در این خصوص گفت: من این میزان کسری و عدد ذکر شده را تایید نمی کنم اما به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و مقداری کاهش در درآمدهای گمرکی ، کسری بودجه خواهیم داشت.



معاون رئیس جمهور ادامه داد: شرایط اقتصادی دنیا، منطقه و کشور ممکن است درآمدهای مالیاتی شرکتهای دولتی و خصوصی در سال جاری را به میزانی که از قبل پیش بینی شده است، کاهش دهد و کسری بودجه داشته باشیم اما برای آن پیش بینی های لازم را صورت داده ایم.



وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص الزام برنامه پنجم توسعه برای کاهش میزان وابستگی بودجه به دآمدهای نفتی و کسب درآمدهای جدید از محل مالیات گفت: در خصوص بودجه سال آینده اقدامات لازم در ارتباط با تنظیم بودجه از شهریور ماه امسال در دستور کار قرار گرفته و رقم مناسبی مبتنی بر واقعیت‌های موجود را طی می کند.



مرادی خاطر نشان کرد: آنچه که بر رشد ما از فضای سال آینده از نحوه تنظیم بودجه وجود دارد این است که بتوانیم واقع بینی را در تنظیم بودجه در دستور کار قرار دهیم و به سمت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی حرکت کنیم و این موضوع ورود شود.



کاهش چشمگیر وابستگی بودجه 92 به نفت



معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: یک سیاست کلیدی و راهبرد برای دولت این است که وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی کاهش یابد و ما به صورت جدی برای رسیدن به این هدف تصمیماتی را داریم و آن را در بودجه مد نظر قرار می دهیم.



مرادی با اعلام اینکه کاهش وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی چشمگیر خواهد بود، گفت: درصدد تحقق این هدف برنامه هستیم.



معاون رئیس جمهور با اعلام اینکه در حال حاضر آنچه که از نفت فروخته می شود، 14.5 درصد سهم وزارت نفت برای انجام تعهدات بودجه ای این وزارتخانه است، گفت: 23 درصد از این درآمد برای صندوق توسعه ملی و مابقی نیز برای مصارف جاری و بودجه ای کشور اختصاص می یابد؛ بنابراین اگر با کسری بودجه مواجه باشیم سطح اختصاص بودجه به همه بخشها کاهش می یابد.



وی با ااشاره به اینکه بودجه سال آینده به لحاظ عددی هنوز مشخص نیست، از جمع بندی منابع بودجه سال 92 و بررسی مصارف خبر داد و افزود: چشم اندازی که از اقتصاد دنیا و ایران در سال آینده داریم، اطلاعات لازم را ارائه می کند اما بودجه مبتنی بر واقعیتها خواهد بود به نحوی که با کسری قابل توجهی در سال آینده مواجه نشویم.



مرادی همچنین از هماهنگی با مجلس با توجه به اطلاعاتی که از وصولی های کشور در سال جاری به دست آمده است، و درآمدهای نفتی و میزان صاردات غیر نفتی سخن گفت و بیان داشت: در ارتباط با وضعیت حقوق و دستمزد سال آینده کارمندان تا لایحه به مجلس نرود و به تصویب نرسد، ما نمی توانیم پیش بینی های لازم را انجام دهیم اما پیش بینی نرخ تورم سال آینده جزو ملاحظات اساسی ما برای تنظیم بودجه است.



معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه لایحه بودجه سال آینده به موقع به مجلس ارائه می شود، از در نظر گرفتن مباحث مربوط به فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 92 سخن گفت و بیان داشت: برای جبران کسری بودجه سال جاری هزینه های اجرایی دستگاهها در سه قوه کاهش شدیدی داشته است و پیش بینی می شود حداقل 20 درصد اعتبارات هزینه ای کشور در سه قوه برای جبران بخشی از کسری بودجه کاهش یاید.