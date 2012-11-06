پیکر پاک شهید گروه تفحص در همدان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پاسدار شهید علی اکبر همتی بر اثر انفجار مین در حین عملیات پاکسازی در منطقه جنوب مریوان به جمع شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی پیوست.

پاسدار شهید علی اکبر همتی همزمان با روز عید غدیرخم از سوی مرکز مین زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه مریوان ماموریت یافته بود و براثر انفجار مین در حین پاکسازی در این منطقه عملیاتی به خیل شهدا پیوست.

این پاسدار شهید به هنگام شهادت 48 سال سن داشت و سه فرزند از وی به یادگار مانده است.

پیکر این شهید عروج یافته امروز سه شنبه از مقابل مسجد جامع همدان به سمت گلزار شهدای همدان و برفراز دستان مردم شهیدپرور تشییع و در قطعه شهدا به خاک سپرده شد.