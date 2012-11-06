لوکشین های ساری ظرفیت مناسبی برای فیلمسازی/ انتقاد از ارشاد مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن شکرریز صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: لوکیشن های ساری و توابع آن ظرفیت و پتانسیل ماسبی برای فیلمسازی است که ناشناخته مانده است .

وی که برای تولید و تصویربرداری فیلم سینمایی "وقتی باران می بارد " در شهرستان ساری به سر می برد افزود: پتانسیل فیلمسازی در مازندران برای تهیه کنندگان و کارگردانان کشور ناشناخته است.

شکرریز با اشاره به اینکه ساری و روستاهای اطراف آن در فیلم سازی کشور جایگاه ضعیفی دارند، ادامه داد: اگر همکاری و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری بدرستی صورت گیرد، شهرهای مازندران همانند استان گیلان از جاذبه های زیبایی برای ساخت فیلم برخوردار هستند.

کارگردان فیلم سینمایی مسافر کربلا تاکید کرد: اگر امکانات فنی، دفاتر فیلم سازی و مرکز تئاتر قوی در ساری، مرکز استان مازندران فعالیت مطلوبی داشته باشد، کارگردانان این منطقه را برای فیلمسازی انتخاب خواهند کرد.

شکر ریز، نبود بازیگران در سنین مختلف با شخصیت های متفاوت در ساری را از مشکلات عنوان کرد و بیان داشت: برای کاهش هزینه تولید فیلم، کارگردانان و تهیه کنندگان بازیگران رده سه و چهار و بالاتر را از منطقه انتخاب می کنند.

این کارگردان فیلم افزود: در مدت یک ماه حضور خود در شهرستان ساری بازیگران رده سه و چهار متناسب با شخصیت مورد نظر فیلم در مازندران پیدا نکردم.

ساری قابلیت تبدیل به قطب فیلمسازی ایران



وی به فعالیت ضعیف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش فیلمسازی، تئاتر و فراهم کردن امکانات فنی اشاره کرد و بیان داشت: علاقمندی مردم و وجود پتانسیل طبیعی، ظرفیتی است که می تواند ساری را قطب فیلمسازی ایران تبدیل کند.

وی به صنعت گردشگری مازندران اشاره کرد و ادامه داد: فیلمسازی می تواند با معرفی جاذبه های طبیعی و زیبای ساری و توابع آن علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، صنعت گردشگری را نیز گسترش بدهد.

شکریز بیان داشت: وجود سنن و آداب و رسوم متناسب با طبیعت زیبا و گویش قشنگ مازنی، می تواند موضوعات متنوعی تهیه فیلم را به همراه داشته باشد.

آمادگی ساخت فیلم مازنی



عضو انجمن سینمای ایران گفت: اگر فیلمنامه ای برای ترویج گویش مازندرانی در اختیارم قرار بگیرد، با افتخار کارگردانی آن را می پذیریم.

وی موضوع اصلی فیلم در حال ساخت " وقتی باران می آید" را کودکان ناشنوا، آموزش های نوین برای آنها و ارتباط انسانی با معلولان جسمی عنوان کرد.

شکرریز گفت: در این فیلم 90 دقیقه ای، مجید پسر 9 ساله ناشنوا که در روستای سقندیکلا، نزدیک شهر ساری زندگی می کند با تنها دوست خود علی ارتباط خوبی دارد، اما علی روستا را به همراه خانواده اش ترک و به شهر مهاجرت می کند.



مجید، نگران تنهایی بیشتر است، پدرش او را چنان که باید باور ندارد ولی مادرش به توانایی مجید برای حرف زدن ایمان دارد.

مجید از مدرسه ناشنوایان گریزان می شود، اما نه به خاطر فرار از درس، بلکه او به دنبال کسانی است که مثل علی و مادرش توانایی او را برای حرف زدن باور داشته باشند.

کارگردان فیلم وقتی باران می بارد در مورد انتخاب روستای سقندیکلا و آهودشت ساری برای فلیمبرداری این فیلم گفت: منظره های زیبا و لوکیشن بی نظیر سبب شد تا جاذبه های تماشای فیلم چندین برابر و موضوع آن نیز بهتر درک شود.

شکرریز با اشاره به اینکه امروز تصویر برداری فیلم وقتی باران می آید به پایان خواهد رسید، گفت: این فیلم در جشنواره کودکان شرکت خواهد کرد.