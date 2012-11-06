برگزاری سومین اجلاس کشورهای عضو گروه اسکاپ در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادی امروز در یک نشست خبری از برگزاری سومین اجلاس وزرای کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) با موضوع مشارکت عمومی- خصوصی برای توسعه زیرساخت خبر داد و گفت:‌ این اجلاس 21 تا 24 آبان ماه امسال به میزبانی تهران برگزار می‌‌شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: اسکاپ یک کمیسیون اقتصادی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه و زیرمجموعه سازمان ملل است که وظیفه آن انجام مشارکت لازم در توسعه کشورهای آسیا و اقیانوسیه و ایجاد تسهیلات لازم برای این امر است.

مرادی ادامه داد: این اجلاس دارای 62 عضو است که 58 عضو آن از منطقه آسیا و اقیانوسیه است. اجلاس سال 2007 در کره جنوبی، 2010 در سنگاپور و اجلاس امسال به میزبانی تهران برگزار خواهد شد که در همه این سه اجلاس بحث مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت مطرح بوته است.

وی راه، حمل و نقل و حوزه ماموریت‌های وزارت نفت و نیرو و همچنین پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری را از مباحث مورد توجه این اجلاس برشمرد و گفت: حضور وزرای نفت، نیرو، ارتباطات، راه و شهرسازی و اقتصاد در این اجلاس به منظور بررسی موضوعات تخصصی وزارتخانه‌های یاد شده است.

معاون رئیس جمهور با اعلام اینکه هم اکنون در کشورهای دنیا حجم زیادی از تقاضا برای ارایه خدمات عمومی وجود دارد، افزود:‌ منابع دولت‌ها در دهه اخیر نشان داد که یک شکافی بین منابع عمومی و تقاضای مردم در توسعه زیرساخت‌ها و جود دارد بنابراین برای ظرفیت سازی حضور بخش خصوصی تلاش می‌شود.

وی به فرصت تبادل تجربیات کشورهای دنیا و ارایه کاربردی پروژه‌ها در قالب این اجلاس اشاره کرد و اظهار داشت: در روزهای 21 و 22 آبان ماه نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو برگزار می‌شود و در روز سوم یک میزگرد تجاری با حضور مجموعه مدیران دولتی و خصوصی را خواهیم داشت.

مرادی از حضور اتاق‌های تعاون و بازرگانی همچنین شرکتهای معتبر داخلی در حوزه زیرساخت در کنار پیگیری مباحث بازاریابی و جذب سرمایه در این اجلاس خبر داد و افزود: نشست وزرا در روز آخر خواهد بود که مباحث مختلفی مطرح می‌شود و بیانیه نهایی اجلاس نیز در این روز تصویب و نهایی خواهد شد.

وی از ایجاد مرکزی از سوی سازمان ملل در تهران برای غرب آسیا در قالب توسعه مدیریت اطلاعات بلایا سخن گفت و افزود: تمامی مقدمات لازم برای ایجاد این مرکز در تهران صورت گرفته است.