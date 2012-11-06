به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش برای هماهنگی هرچه بیشتر محورهای قابل طرح در سخنرانی ها در منابر و مواعظ با حضور بیش از 300 نفر از سخنرانان مطرح سراسر کشور برگزار می شود.

در این همایش از نقطه نظرات حضرات آیات و حجج اسلام سید احمد خاتمی، صدیقی، طائب، پناهیان، میرباقری، آقاتهرانی، ماندگاری، دکتر رفیعی و سایرعلما استفاده خواهد شد. همچنین حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه سخنران ویژه این مراسم خواهند بود.



این همایش چهارشنبه 17 آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مجتمع یاوران مهدی(عج) واقع در جوار مسجد مقدس جمکران برگزار می شود.