  1. دين، حوزه، انديشه
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

با حضور رئیسی/

همایش سراسری وعاظ و سخنرانان مرتبط با هیئت رزمندگان اسلام برگزار می‌شود

همایش سراسری وعاظ و سخنرانان مرتبط با هیئت رزمندگان اسلام برگزار می‌شود

در آستانه ماه محرم، همایش سراسری وعاظ و سخنرانان مرتبط با هیات رزمندگان اسلام با مشارکت سازمان بسیج و هیات های مذهبی فردا در مسجد جمکران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش برای هماهنگی هرچه بیشتر محورهای قابل طرح در سخنرانی ها در منابر و مواعظ با حضور بیش از 300 نفر از سخنرانان مطرح سراسر کشور برگزار می شود.
 
در این همایش از نقطه نظرات حضرات آیات و حجج اسلام سید احمد خاتمی، صدیقی، طائب، پناهیان، میرباقری، آقاتهرانی، ماندگاری، دکتر رفیعی و سایرعلما استفاده خواهد شد. همچنین حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه سخنران ویژه این مراسم خواهند بود.

این همایش چهارشنبه 17 آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مجتمع یاوران مهدی(عج) واقع در جوار مسجد مقدس جمکران برگزار می شود.
کد مطلب 1736991

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها