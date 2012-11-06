به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد نسرین‌دوست اظهار داشت: از این پس تمام طراحی‌های مربوط به احداث کتابخانه‌های عمومی قبل از تصویب، توسط دفتر فنی بررسی می شود.

وی افزود: از این طریق خواسته‌ها، انتظارات و استانداردهای ابلاغی توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب کتابخانه‌های استاندارد در طراحی کتابخانه‌های عمومی لحاظ می شود.

کارشناس امور عمرانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی همدان اضافه کرد: با انجام طراحی مناسب، از بسیاری از مشکلاتی که در حین بهره‌برداری بروز می‌کند، جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع مقاوم‌سازی کتابخانه‌های موجود نیز عنوان کرد: مقاوم‌سازی ابنیه موجود از اولویت‌های دفتر فنی است.

نسرین‌دوست اضافه کرد: پیگیری تحویل موقت و قطعی و بررسی میزان پیشرفت ساختمان‌های احداثی، تهیه بانک اطلاعات عمرانی و شناسنامه فنی کتابخانه‌ها، نظارت بر چگونگی انعقاد قراردادهای تعمیراتی، پیگیری و نظارت بر تحویل زمین‌های واگذار شده برخی از برنامه‌ها و اقدامات دفتر فنی است.