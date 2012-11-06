به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در یکی از مهم‌ترین دیدارهای فرداشب در ورزشگاه "استمفوردبریج" میزبان شاختاردونتسک اوکراین خواهد بود. چلسی در آخرین دیدار خود در چارچوب این رقابت‌ها با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم تن به شکست داد و این در حالی است که نماینده اوکراین نمایش بسیار خوبی در بازی رفت داشت.

"خوان ماتا" در ارتباط با این بازی به هم‌تیمی‌های خود اظهار داشت: جوری بازی کنید که انگار دیدار فینال است. ما باید به عنوان تیم اول گروه E راهی مرحله بعد شویم. در ضمن شاختار در اوکراین ثابت کرد که تیم قدرتمندی است و می تواند هر تیمی را شکست دهد. البته ما در استمفوردبریج از حمایت هواداران خود برخورداریم و شب‌های لیگ قهرمانان در این ورزشگاه همیشه ویژه است.

دیگر بازی مهم فردا شب را تیم‌های سلتیک و بارسلونا در گروه G برگزار می کنند. "تیتو ویلانووا" برای این دیدار "جرارد پیکه" را در اختیار خواهد داشت. سرمربی بارسلونا برای این دیدار به احتمال فراوان "آلکسیس سانچز"، مهاجم شیلیایی خود را هم به خدمت دارد.

مردان "نیل لنون" در بازی قبل تا واپسین لحظات دیدار موفق به متوقف کردن بارسلونا شده بودند و این تیم سختکوش در دیدار چهارشنبه شب می تواند حتی نیم نگاهی هم به شکست بارسا داشته باشد.

گروه E:

* چلسی انگلیس - شاختاردونتسک اوکراین

* یوونتوس ایتالیا - نوردسیالند دانمارک

تیم برد تساوی باخت امتیاز 1- شاختار دونتسک

2 1 - 7 2- چلسی 1 1 1 4 3- یوونتوس - 3 - 3 4- نوردسیالند

- 1 2 1

گروه F:

* بایرن مونیخ آلمان - لیل فرانسه

* والنسیای اسپانیا - باته بوریسف بلاروس

تیم برد تساوی باخت امتیاز 1- والنسیا 2 - 1 6 2- باته بوریسف 2 - 1 6 3- بایرن مونیخ 2 - 1 6 4- لیل - - 3 -

گروه G:

* بنفیکای پرتغال - اسپارتاک روسیه

* سلتیک اسکاتلند - بارسلونای اسپانیا

تیم برد تساوی باخت امتیاز 1- بارسلونا 3 - - 9 2- سلتیک 1 1 1 4 3- اسپارتاک 1 - 2 3 4- بنفیکا - 1 2 1

گروه H:

* براگای پرتغال - منچستریونایتد انگلیس

* کلوژ رومانی - گالاتاسرای ترکیه