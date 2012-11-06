دانشجویان ذخایر علمی کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان برتر سال تحصیلی 91-90 دانشگاه رازی در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.

دراین مراسم پروفسور محمد مهدی خدائی ضمن تبریک به دانشجویان برتر و ممتاز این دانشگاه گفت: شما دانشجویان نخبه و برتر مایه فخر و مباهات جمهوری اسلامی هستید و تمامی دانشجویان ذخایر ارزشمند علمی کشور و این نظام هستند.

وی افزود: تمامی جهان به دانشمندان و متفکران ایرانی نگاه خاص و ویژه ای دارند و عالمان ایران اسلامی در عرصه علم و پیشرفت می درخشند.

رئیس دانشگاه رازی در خصوص حمایت از دانشجویان نخبه و برتر گفت: مسئولین اجرائی راه کارهای مناسبی جهت حمایت های مادی و معنوی از دانشجویان ممتاز و نخبه در نظر گرفته اند که امید است تمامی مسئولین در ارتقای این خدمات بکوشند و شرایط را برای پیشرفت این عزیزان مهیا کنند.

خدائی تصریح کرد: شما جوانان در بهترین شرایط قرار دارید تمام نیرو و انرژی خود را درجهت تولید علم و تبدیل آن به ثروت به کار ببرید.

وی گفت: در شرایط کنونی مملکت ما نیاز شدید به تولید علم و فناوری دارد و شما جوانان باید درعرصه پژوهش و تحقیق وتولید بکوشید و مولد باشید.

