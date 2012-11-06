رایزنی فراکسیون اصولگرایان با هیات رئیسه مجلس برای لغو سوال از رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در جلسه غیرعلنی موضوع طرح سوال از رئیس جمهور که روز یکشنبه از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام شده است مورد بررسی قرار دادند.

براساس این گزارش در این جلسه موافقان و مخالفان با طرح سوال از رئیس جمهور نظرات خود را بیان کردند.

در این جلسه لاریجانی بر درستی کار هیات رئیسه در اعلام وصول این طرح از سوی هیات رئیسه تاکید کرد و اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس هم عنوان کردند که هیچگاه نگفته اند نظر رهبری در مخالفت با طرح سوال از رئیس جمهور است، بلکه برداشت خود را از بیانات اخیر ایشان درخصوص پرهیز از اختلافات قوا و لزوم آرامش کشور مطرح کردند.

از دقایق اولیه تشکیل جلسه علنی امروز مجلس اعضای فراکسیون اصولگرایان از جمله، زاکانی، زارعی، بذرپاش، رسائی و همچنین لطف الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور و ابراهیمی نماینده دولت با حضور در جایگاه هیات رئیسه با رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات رئیسه گفتگو کردند که به نظر می آمد این گفتگوها ادامه بحث های مربوط به طرح سوال از رئیس جمهور است.

پس از آنکه لاریجانی جایگاه هیات رئیسه را ترک کرد، محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی اداره جلسه را برعهده گرفت که این گفتگوها از سوی بذرپاش، زارعی و فروزنده با وی ادامه پیدا کرد.

به گزارش مهر، تا زمان انتشار خبر برخی از چهره های اصولگرای مجلس همچنان در جایگاه هیات رئیسه حضور دارند و با نایب رئیس اول در حال گفتگو هستند.