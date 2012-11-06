قدرت اسلام در مساجد است/ بالاترین معنای امانت در اسلام ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا دهشت دوشنبه شب در همایش آموزشی مساجد مناطق یک و هشت مشهد که با حضورائمه جماعات، هیات امناء و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیجاین مناطق در مسجد قبا بلوار خیامبرگزار شد اظهارکرد: در باب کارآیی مساجد بحث های زیادی صورت گرفته که به طور مثال در کتاب "داوری شتاب زده" نوشته جلال آل احمد، بیان شده که یک توریست پس از سفر به ایران و کوه ها، امامزاده ای را می بیند که در آن نخ ها و قفل هایی به آن بسته اند؛ او پس از بازگشت کتابی علیه ایران می نویسد که آنها بت پرستند، به امامزاده هایی که معلوم نیست دخیل می بندند.

حجت الاسلام دهشت ادامه داد: جلال در این کتاب به خوبی پاسخ می دهد که: تو اگر می خواستی شیعه را بشناسی نباید به مرز و نقاط بی اطلاع می رفتی، باید به تهران، قم و مشهد می رفتی و با علمل صحبت می کردی نه از عوامی که کارهای خود را از روی بی خبری انجام می دهند.

حسینیه وابسته به مسجد ارزش دارد

وی افزود: جلال می گوید در اسلام یک محل وجود دارد و آن مسجد است، اگر حسینیه ای وابسته به مسجد بود ارزش دارد، اگر وابسته نبود ارزش ندارد و بعد فواید مسجد را می شمارد که حدود 12 مورد پیدا شده از جمله، وضع و خطابه، بسیج نیرو، عیادت بیماران و کارهای دیگری که انجام می شد.

حجت الاسلام دهشت یاد آور شود: قدرت اسلام در مسجد است، نکته اصلی اینجاست، دشمن فهمید کارایی مسجد چقدر است، پی بردند تا مساجد هست با مسلمانان نمی توان در افتاد، حال دشمن آمده است تا آنچه که در این مراکز صورت می گیرد را بگیرد.

وی با اشاره به فرمایش امام راحل (ره) که مسجد سنگر است، حال این سنگر به دست شما امانت داده شده که ولایت را بگسترانید وجوانان را دریابید افزود: من اعلام خطر می کنم، دشمنان برای انحراف جوانان و نوجوانان ما بسیار تلاش می کنند، حالا فساد از جامعه آمده در خانه های ما و در جیب فرزندان ما، این موبایل هایی که در دست فرزندان ماست، با این جمعیتی که ما داریم نباید فساد وجود داشته باشد.

حجت الاسلام دهشت ادامه داد: وضع بسیار ناهنجار بوجود آمده است، چرا برای مبارزه با این فساد برنامه ریزی نمی شود، امر به معروف و نهی از منکر کجاست، باید کار فرهنگی کرد.

وی افزود: بخش دیگر، در تسهیل امر ازدواج است، جوانان دارند به فساد کشیده می شوند، اینقدر سخت نگیرید، می توان همه چیز را خیلی ساده برگزار کرد، چه دلیلی دارد مجالس با هزینه های سنگین برگزار کنیم.

حجت الاسلام دهشت عنوان کرد: پیغمبر فرمودند که مهر را زیاد نکنید، موجب دشمنی می شود ولی امروز فکر می کنند هرچه مهر بالاتر باشد ارزش زن بیشتر می شود، درست خلاف فرمایش پیامبر، باید برای جوانی که خوب است امکانات ازدواج را فراهم کرد.

دشمن در موضوع شیعه زدایی علیه انقلاب اسلامی ایران کار می کند

وی با بیان اینکه دشمن در موضوع شیعه زدایی و شیعه ستیزی، علیه انقلاب اسلامی ایران کار می کند افزود: باید برنامه ریزی کرد برای جوانانی چرا که هم از نظر اخلاقی و هم از نظر اعتقادی در معرض خطرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آیه 72 و 73 سوره احزاب که می فرماید ما امانتی را عرضه کردیم به آسمان ها، زمین و کوه ها، همه از پذیرفتن امانت ابا کردند ولی انسان آن را پذیرفت بیان کرد: عرض امانت خداوند به آسمان ها، کوه ها و زمین یعنی چه، نپذیرفتن آسمان ها، کوه ها و زمین یعنی چه در صورتی که همه مطیع خدا هستند و بعد اینکه انسان این امانت را پذیرفت.

بالاترین معنای امانت در اسلام ولایت است

وی بیان کرد: در قرآن بهترین آیه که اوصاف را برای انسان گفته این آیه است و آیه ای که بیشتر از همه جا انسان را ملامت کرده نیز همین آیه است، بهترین اوصاف در انسان که امانت دار خدا است و بدترین اوصاف که انسان ظلوم و جهول است.

وی در توضیح اینکه این امانت چه چیزی هست تشریح کرد: هشت احتمال برای امانت وجود دارد که امانت مادی یکی از آنهاست، یکی از معانی امانت، تکلیف است و بالاترین معنای امانت، ولایت است.

حجت الاسلام دهشت توضیح داد: ولایت، امانت خداست که به انسان عرضه کرد و انسان پذیرفت؛ آسمان ها و زمین و کوه ها نتوانستند این امانت سنگین را بپذیرند و این امانت امروز به دست ما است.

وی ادامه داد: شما امانت دار خدایید، خداوند شما را لایق این دانسته و مسجد و جوانان را به شما امانت بخشیده، باید چه کرد تا از پس این امانت براییم، ما در مقابل این امانت مسؤول هستیم.

حجت الاسلام دهشت تاکید کرد: دشمنی که فضا را پر کرده از دشمنی و شبهات، امروز جوانی که به مسجد می آید با دلی پر از شبهات می آید ولی چیزی نمی گوید، 200 سایت علیه شیعه در حال فعالیتند که در برابر این حجم دفاعیات ما بسیار کم است.

وی تصریح کرد: با وجود شبکه هایی که به اسم دفاع از شیعه و با فحش و لعنت وجهه شیعه را در دنیا خراب می کنند، وقتی می توان مردم را با احترام به حق دعوت کنیم چه دلیلی دارد که با لعن دعوت کرد.