انتشار تصاویر سیارک بزرگی که دیروز از کنار زمین گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه جت پیشرانش ناسا در کالیفرنیا اعلام کرد: تصاویر این سیارک که 2007 PA8نام دارد و عرض آن حدود یک مایل بود زمانی که در نزدیک ترین فاصله به زمین قرار داشت توسط آنتن "شبکه اعماق فضا 230 فوتی" در گلداستون، گرفته شد.

تصاویر نشان می دهد این سنگ فضایی که شکل نامنظمی دارد و احتمالا دهانه هایی بر روی آن هست ، بسیار آرام و احتمالا یک بار در هر سه تا چهار روز می چرخد.

در نزدیک ترین فاصله ، این سیارک فقط چهار میلیون مایل از زمین فاصله داشت یعنی 17 برابر فاصله زمین و ماه.

عبور این سیارک از نزدیک ترین فاصله به زمین صورت گرفت و دستکم 200 سال دیگر طول می کشد تا دوباره چنین عبوری برای این سیارک انجام شود.

برنامه ناسا برای رصد اجرامی که از نزدیکی زمین می گذرند به دنبال اجرامی مانند سیارک 2007 PA8می گردد و مدار آنها را بررسی می کند تا دریابد آیا این اجرام برای زمین خطری دارند یا خیر.