کشورهای آسه آن باید برای مقابله با بحرانی مالی اروپابه بازارهای منطقه ای توجه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، "نجیب رزاق" در سخنانی در نهمین اجلاس آسیا – اروپا در لائوس با تاکید به درس گرفتن از اشتباهات اروپایی ها در یکپارچگی و اتحاد افزود: کشورهای جنوب شرق آسیا باید مسیر و شیوه خود را برای یکپارچگی و اتحاد داشته باشند.

وی با اشاره به هدف گذاری کشورهای آسه آن برای تحقق جامعه واحد اقتصادی تا سال 2015 گفت: تعمیق پیوندهای اقتصادی، کاهش موانع و وضع قوانین هماهنگ، تسهیل جریان کالا و خدمات و توسعه تجارت آزاد از اصول بنیادین رونق اقتصادی در این منطقه است.

نخست وزیر مالزی همچنین خواستار توجه اروپا به کشورهای جنوب شرق آسیا به عنوان موتور محرک رشد جهانی شد و گفت: در حالی که رشد اقتصادی در برخی از کشورهای آ سه آن به 5 تا 7 درصد رسیده ، رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی به یک درصد کاهش یافته است.

نجیب رزاق در پایان برداشتن محدودیت های تجاری و برقراری تجارت آزاد میان دو منطقه را یکی از عوامل تاثیرگذار در توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری دو طرف دانست.

نهمین اجلاس آسیا – اروپا که با عنوان "دوستان برای صلح، شریکان برای رفاه" از روز دوشنبه در لائوس آغاز به کار کرده و رهبران سران 49 کشور در آن حضور پیدا کرده اند.

