  1. اقتصاد
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۱

مهر منتشر کرد:

لیست قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی

لیست قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی

خبرگزاری "مهر" لیست قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی با اعمال افزایش 65 درصدی را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را به طور متوسط 65 درصد افزایش داده، ضمن اینکه سازمان هواپیمایی کشوری این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده است.

برهمین اساس، جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی با اعمال 65 درصد افزایش به طور متوسط به شرح ذیل است:   

قیمت قدیم و جدید قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی
مبدا مقصد نرخ قدیم بلیت (ریال) نرج جدید بلیت (ریال)
آبادان اردبیل 949.000 1.565.815
آبادان سبزوار 1.108.000 1.828.200
آبادان سیری  868.000 1.432.200 
آبادان قشم 907.000  1.496.550 
آبادان کیش 802.000   1.323.300
آبادان یزد 748.000   1.234.200
اراک   بندرعباس 1.056.000  1.742.400 
 اراک  عسلویه  941.000 1.552.650 
اردبیل  دزفول  740.000  1.221.000 
ارومیه  قشم  1.490.000 2.458.500 
اصفهان  آبادان  558.000   920.700 
 اصفهان ارومیه  841.000 1.387.650 
اصفهان  اهواز   558.000  920.700 
اصفهان  بم  778.000  1.283.700 
اصفهان   بندرعباس  809.000  1.334.850 
اصفهان    چابهار 1.087.000  1.793.550 
اصفهان   زاهدان  906.000  1.494.900 
اصفهان   سیری  817.000  1.348.050 
اصفهان   عسلویه  694.000  1.145.100 
 اصفهان  قشم  869.000  1.433.850 
 اصفهان  کرمانشاه  644.000   1.062.600
اصفهان   کیش  752.000  1.240.800 
 اصفهان  ماهشهر  558.000   920.700
اهواز  بندرعباس  877.000   1.447.050
اهواز   رشت  774.000  1.277.100 
اهواز   زاهدان  1.457.000  2.404.050 
 اهواز   ساری  802.000   1.323.300
اهواز    عسلویه  762.000  1.257.300 
اهواز    قشم  919.000  1.516.350 
اهواز    کرمانشاه  758.000   1.250.700
اهواز    کیش  819.000  1.351.350 
ایلام  مشهد 1.160.000  1.914.000 
بندرعباس  آبادان  862.000  1.422.300 
بندرعباس   بیرجند  761.000   1.255.650
بندرعباس   چابهار  558.000  920.700 
بندرعباس   رشت  1.184.000  1.953.600 
بندرعباس   ساری  1.308.000  2.158.200 
بندرعباس   کرمانشاه  1.251.000   2.064.150
بندرعباس   کیش  558.000  920.700 
بندرعباس   گرگان  1.267.000  2.090.550 
بندرعباس   یزد  628.000  1.036.200 
تبریز  اصفهان  775.000  1.278.750 
تبریز   اهواز  905.000  1.493.250 
تبریز   بندرعباس  1.400.000  2.310.000 
تبریز   عسلویه  1.216.000  2.006.400 
تبریز   قشم  1.460.000  2.409.000 
تبریز  کیش  1.337.000  2.105.050 
تبریز ماهشهر  974.000  1.607.100 
تهران  آبادان  697.000   1.150.050
تهران   اردبیل  558.000  920.700 
تهران   ارومیه  643.000  1.063.950 
تهران مشهد 790.000 1.303.500
تهران کیش 934.000 1.541.100
تهران   اصفهان  558.000  920.700 
تهران   اهواز  610.000  1.006.500 
تهران   ایرانشهر  1.232.000  2.032.800 
تهران   ایلام  586.000   966.900
تهران   بجنورد  673.000  1.110.450 
تهران   بحرگان   805.000 1.328.250 
تهران   بم  957.000  1.579.050 
تهران   بندرعباس  1.086.000   1.791.900
تهران    بندرلنگه   1.048.000  1.729.200
تهران    بوشهر   807.000  1.331.550
تهران    بیرجند   825.000 1.361.250 
تهران    پارس‌آباد  648.000  1.069.200 
 تهران   تبریز  594.000   980.100
تهران قشم 1.030.000 1.699.500
تهران    توحید  899.000  1.483.350 
تهران شیراز 678.000 1.118.700
تهران عسلویه 882.000 1.455.300
 تهران   جهرم  853.000  1.407.450 


به گزارش مهر، قیمت بلیت رفت و برگشت در مسیرهای مختلف پروازی 2 برابر می‌شود. البته نرخهای اعلام شده مشتمل بر 5 درصد عوارض فرودگاهی و 5 درصد عوارض شهرداری هستند.
 
در همین حال، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی خبر داد: سازمان هواپیمایی کشوری افزایش به طور میانگین 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما را ابلاغ و قیمت‌های جدید از امروز سه شنبه اعمال شد.

سیدعبدالرضا موسوی در گفتگو با مهر درباره مصوبه افزایش 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما توسط شورای عالی هواپیمایی گفت: سازمان هواپیمایی کشوری این مصوبه را روز گذشته به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ و از امروز سه شنبه قیمت‌های جدید اعمال شد.

وی افزود: باتوجه به اینکه هزینه‌های ارزی شرکت‌های هواپیمایی تامین نشد، باید قیمت بلیت هواپیما 100 درصد افزایش می‌یافت اما شورای عالی هواپیمایی مجوز افزایش به طور میانگین 65 درصدی را صادر کرد.

موسوی با تاکید بر اینکه شرکتهای هواپیمایی ناچار به افزایش قیمت بلیت هواپیما هستند، اظهارداشت: با توجه به افزایش شدید هزینه‌های ارزی شرکتهای هواپیمایی، این شرکتها در حال حاضر به طور متوسط 1.5 میلیارد تومان ضرر می‌دهند.

رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی  مطرح کرد: چرا بانک مرکزی برای پرداخت دستمزد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ارز مبادله‌ای تخصیص می‌دهد اما شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند از ارز مبادله‌ای استفاده کنند.

کد مطلب 1737005

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