لیست قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را به طور متوسط 65 درصد افزایش داده، ضمن اینکه سازمان هواپیمایی کشوری این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده است.

برهمین اساس، جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی با اعمال 65 درصد افزایش به طور متوسط به شرح ذیل است:

قیمت قدیم و جدید قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی مبدا مقصد نرخ قدیم بلیت (ریال) نرج جدید بلیت (ریال) آبادان اردبیل 949.000 1.565.815 آبادان سبزوار 1.108.000 1.828.200 آبادان سیری 868.000 1.432.200 آبادان قشم 907.000 1.496.550 آبادان کیش 802.000 1.323.300 آبادان یزد 748.000 1.234.200 اراک بندرعباس 1.056.000 1.742.400 اراک عسلویه 941.000 1.552.650 اردبیل دزفول 740.000 1.221.000 ارومیه قشم 1.490.000 2.458.500 اصفهان آبادان 558.000 920.700 اصفهان ارومیه 841.000 1.387.650 اصفهان اهواز 558.000 920.700 اصفهان بم 778.000 1.283.700 اصفهان بندرعباس 809.000 1.334.850 اصفهان چابهار 1.087.000 1.793.550 اصفهان زاهدان 906.000 1.494.900 اصفهان سیری 817.000 1.348.050 اصفهان عسلویه 694.000 1.145.100 اصفهان قشم 869.000 1.433.850 اصفهان کرمانشاه 644.000 1.062.600 اصفهان کیش 752.000 1.240.800 اصفهان ماهشهر 558.000 920.700 اهواز بندرعباس 877.000 1.447.050 اهواز رشت 774.000 1.277.100 اهواز زاهدان 1.457.000 2.404.050 اهواز ساری 802.000 1.323.300 اهواز عسلویه 762.000 1.257.300 اهواز قشم 919.000 1.516.350 اهواز کرمانشاه 758.000 1.250.700 اهواز کیش 819.000 1.351.350 ایلام مشهد 1.160.000 1.914.000 بندرعباس آبادان 862.000 1.422.300 بندرعباس بیرجند 761.000 1.255.650 بندرعباس چابهار 558.000 920.700 بندرعباس رشت 1.184.000 1.953.600 بندرعباس ساری 1.308.000 2.158.200 بندرعباس کرمانشاه 1.251.000 2.064.150 بندرعباس کیش 558.000 920.700 بندرعباس گرگان 1.267.000 2.090.550 بندرعباس یزد 628.000 1.036.200 تبریز اصفهان 775.000 1.278.750 تبریز اهواز 905.000 1.493.250 تبریز بندرعباس 1.400.000 2.310.000 تبریز عسلویه 1.216.000 2.006.400 تبریز قشم 1.460.000 2.409.000 تبریز کیش 1.337.000 2.105.050 تبریز ماهشهر 974.000 1.607.100 تهران آبادان 697.000 1.150.050 تهران اردبیل 558.000 920.700 تهران ارومیه 643.000 1.063.950 تهران مشهد 790.000 1.303.500 تهران کیش 934.000 1.541.100 تهران اصفهان 558.000 920.700 تهران اهواز 610.000 1.006.500 تهران ایرانشهر 1.232.000 2.032.800 تهران ایلام 586.000 966.900 تهران بجنورد 673.000 1.110.450 تهران بحرگان 805.000 1.328.250 تهران بم 957.000 1.579.050 تهران بندرعباس 1.086.000 1.791.900 تهران بندرلنگه 1.048.000 1.729.200 تهران بوشهر 807.000 1.331.550 تهران بیرجند 825.000 1.361.250 تهران پارس‌آباد 648.000 1.069.200 تهران تبریز 594.000 980.100 تهران قشم 1.030.000 1.699.500 تهران توحید 899.000 1.483.350 تهران شیراز 678.000 1.118.700 تهران عسلویه 882.000 1.455.300 تهران جهرم 853.000 1.407.450



به گزارش مهر، قیمت بلیت رفت و برگشت در مسیرهای مختلف پروازی 2 برابر می‌شود. البته نرخهای اعلام شده مشتمل بر 5 درصد عوارض فرودگاهی و 5 درصد عوارض شهرداری هستند.



در همین حال، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی خبر داد: سازمان هواپیمایی کشوری افزایش به طور میانگین 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما را ابلاغ و قیمت‌های جدید از امروز سه شنبه اعمال شد.

سیدعبدالرضا موسوی در گفتگو با مهر درباره مصوبه افزایش 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما توسط شورای عالی هواپیمایی گفت: سازمان هواپیمایی کشوری این مصوبه را روز گذشته به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ و از امروز سه شنبه قیمت‌های جدید اعمال شد.

وی افزود: باتوجه به اینکه هزینه‌های ارزی شرکت‌های هواپیمایی تامین نشد، باید قیمت بلیت هواپیما 100 درصد افزایش می‌یافت اما شورای عالی هواپیمایی مجوز افزایش به طور میانگین 65 درصدی را صادر کرد.

موسوی با تاکید بر اینکه شرکتهای هواپیمایی ناچار به افزایش قیمت بلیت هواپیما هستند، اظهارداشت: با توجه به افزایش شدید هزینه‌های ارزی شرکتهای هواپیمایی، این شرکتها در حال حاضر به طور متوسط 1.5 میلیارد تومان ضرر می‌دهند.

رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی مطرح کرد: چرا بانک مرکزی برای پرداخت دستمزد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ارز مبادله‌ای تخصیص می‌دهد اما شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند از ارز مبادله‌ای استفاده کنند.