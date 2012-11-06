استقرار روحانی در 80 روستای پرآسیب استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدنورالله موسوی‌نیا صبح سه‌شنبه در نشست تخصصی کارگروه اجتماعی استان بوشهر با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به تبلیغات دین و آسیب‌های دینی، اظهار داشت: روحانیون نقش بسیار مهمی در ارتقای بصیرت دینی و فرهنگی جامعه به ویژه جوانان دارند.

وی از روحانیت به عنوان یک الگوی همگانی نام برد و با اشاره به جایگاه ویژه روحانیت در داخل و خارج، اضافه کرد: روحانیت بیش از سایر اقشار دیگر در کانون توجه دشمن قرار دارد و بی‌شک روحانیون فرماندهان جبهه خودی بوده و همکاری با آنان ضروری است..

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تاکید بر ضرورت حمایت مسئولان از ساخت خانه‌های عالم در سطح روستاها، ادامه داد: حضور روحانیون در مساجد و مراکز فرهنگی باعث حضور پررنگ‌تر مردم می‌شود و نهادهای مسئول برای اعزام مبلغ و روحانی اقدام لازم را انجام دهند.

وی به نقش مهم مرکز مشاوره دینی با محوریت اخلاق اسلامی در کاهش ناهنجاری‌ها اشاره کرد و افزود: این مرکز که مخاطب آن بیشتر جوانان و نوجوانان است از فارغ‌التحصیلان علوم حوزه تشکیل شده است.

موسوی‌نیا در ادامه با اشاره به نقش موثر و پررنگ حضور روحانیون در سطح روستاها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، خاطرنشان ساخت: ایجاد کتابخانه در روستاها و استقرار 80 روحانی در روستاهای پر آسیب از برنامه‌های این اداره کل است که در صورت حمایت بیشتر تا 120 روحانی نیز اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به اعزام 150 مشاور دینی و مذهبی به مناطق و مدارس استان بوشهر از ابتدای سال جاری تا کنون اشاره کرد و ادامه داد: موانع و چالش‌های موجود در تبلیغات دینی بسیار است و شاید به خاطر همین مورد است که فعالیت در امور دینی کند شده و اثر لازم و مورد انتظار محقق نمی‌‌شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر نیز در ارتباط با تحکیم بنیان خانواده مطالبی را بیان کرد و افزود: میزان طلاق در استان بوشهر در نیمه اول امسال بیش از هفت درصد کاهش یافته است به گونه‌ای که از 845 مورد نیمه اول سال 90 به 784مورد در سال‌جاری رسیده است.

زهرا عرفان افزود: در نیمه اول امسال شش هزار و 319 مورد ازدواج به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد کاهش نشان می‌دهد.