نویسنده کتاب «یک چیز خیلی باشکوه» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، این نویسنده دورگه اروپایی ـ آسیایی که برای نوشتن کتاب‌های متعدد درباره آسیا و به ویژه چین شهرت داشت، در 95 سالگی درگذشت.

«هان» سال‌ها به عنون پزشک کار کرد، اما با نوشته‌هایش به شهرت زیادی رسید. او بیش از 20 رمان، کتاب غیرداستانی و شمار زیادی مقاله برای مجله‌ها و روزنامه‌ها نوشته که بیشترشان درباره مسایل پشت پرده تحولات و انقلاب‌های تاریخی آسیا است.

او جنگ جهانی دوم، جنگ کره، ظهور کمونیست‌ها ، انقلاب چین، و نابودی استعمار در آسیای شرقی را در آثارش مطرح کرده است و بیوگرافی رهبران چین مانند مائو تسه دونگ و چوانلای را به رشته تحریر درآورده است.

بسیاری از آثار او ریشه در زندگینامه خود وی دارند. «خانه من دو در دارد» در سال 1980، درباره میراث نیمه چینی نیمه بلژیکی اوست و نخستین کتابش با عنوان «تقدیر شهر چانکینگ» در سال 1942 درباره جنگ چین و ژاپن نوشته شده است. او با نوشتن «یک چیز خیلی باشکوه» که سال 1952 منتشر شد شهرتی جهانی یافت و این زمانی بود که او بیوه بود و در کلینیکی در هنگ‌کنگ کار می‌کرد و یک دختر داشت.

این کتاب درباره رابطه او با یان موریسون یکی از نخستین روزنامه‌نگارانی است که در جنگ کره در سال 1950 کشته شد. عشق غیرممکن بین این دو با ارجاع به داستان رومئو و ژولیت نقل شده و با مسایل انقلاب در هم آمیخته است. با اقتباس از این رمان در سال 1955 فیلمی با بازی ویلیام هولدن و جنیفر جونز با عنوان «عشق چیز باشکوهی است» ساخته شد که جایزه اسکار دریافت کرد.

وی سال 1917 در شهری از ایالت‌ هان در شرق چین متولد شد. پدرش مهندسی چینی و مادرش زنی بلژیکی بود که با شوهرش برای ساخت راه آهن این کشور راهی چین شد. خانم‌ هان پس از ازدواج با پلیسی بریتانیایی با وی در مالزی زندگی کرد و خاطرات این دوره را در کتابی با عنوان «و بارش نوشیدنی من» در سال 1956 منعکس کرد. او پس از جدا شدن از همسر اولش با یک مهندس نظامی هندی ازدواج کرد و راهی بنگلور شد و مدتی نیز در هنگ کنگ و سرانجام در لوزان زندگی کردند.

خانم ‌هان همسرش را سال 2003 از دست داد.