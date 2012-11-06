وجود هزار هیئت مذهبی در اسلامشهر/ ممنوعیت استفاده از آلات موسیقی در هیئت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله هداوند شب گذشته در نشست تخصصی هیئت های مذهبی شهرستان اسلامشهر اظهار داشت: در حال حاضر دشمنان از راه های مختلفی برای به انحراف کشیدن جوانان ما استفاده می کنند که یکی از آنها ترویج خرافات است، در این زمینه هیئات مذهبی باید اقدامات لازم را برای هوشیاری و افزایش بصیرت جوانان انجام دهند.

وجود هزار هیئت مذهبی در شهرستان اسلامشهر

سرهنگ عبداله هداوند با اشاره به وجود هزار هیئت مذهبی در این شهرستان اظهار داشت: قمه زنی را مقام معظم رهبری و تمام مراجع تقلید جایز ندانسته اند و باید در ماه محرم از هرگونه انجام چنین اقداماتی پرهیز کرد.

وی ساعت پایان مراسمات هیئات را 11 شب عنوان کرد و افزود: با تصویب شورای هیئات مذهبی به غیر از شب های تاسوعا و عاشورا ساعت 11 شب پایان مراسمات است.

ممنوعیت استفاده از آلات موسیقی در هیئات

این مسئول استفاده از آلات موسیقی را نادرست دانست و تاکید کرد: شکل گیری هیئت های کوچک مشکل ایجاد می کند که باید با هدایت و تجمیع در حسینیه ها و مساجد به آنها کمک کنیم.

وی خواستار تعامل و همکاری هیئت ها با پلیس شد و افزود: در این زمینه حفاظت و امنیت دسته جات عزاداری بر عهده نیروی انتظامی است.