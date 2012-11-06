پشت پرده رایزنی های امروز فروزنده با لاریجانی و هیئت رئیسه مجلس

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در مورد پشت پرده رایزنی های امروز فروزنده با هیات رئیسه گفت: معاون پارلمانی دولت معتقد است تعداد امضاکنندگان طرح سوال از رئیس جمهور پایین تر از حد نصاب بوده و نباید این طرح در صحن علنی مجلس اعلام وصول می شد.

این نماینده که می خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: فروزنده به عدم اعلام اسامی امضاکنندگان طرح سوال از رئیس جمهور به دولت معترض بوده و معتقد بود اگر هیات رئیسه با شفافیت بیشتری این طرح را بررسی می کرد، معاون پارلمانی می توانست با رایزنی با نمایندگان این طرح را منتفی کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس اظهارات فروزنده پیش از تعطیلات مجلس با رایزنی های دولت و انصراف تعدادی از نمایندگان از طرح سوال، این طرح تنها دارای 62 امضا بوده، اما گویا یکی از اعضای هیات رئیسه تعدادی امضا برای طرح سوال از رئیس جمهور جمع آوری کرده بوده که در جلسه روز یکشنبه پس از، از حد نصاب افتادن طرح این امضاها را به طرح سوال از رئیس جمهور اضافه کرده است.

وی افزود: دولت معتقد است این کار خلاف قانون بوده و طرح براساس 62 امضا غیرقابل اعلام وصول بوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس آئین نامه مجلس این اقدام در صورتیکه از طرف هیات رئیسه صورت گرفته باشد، هم غیرقانونی نیست.

وی همچنین از مذاکره فروزنده با رئیس کمیسیون اصل 90 درباره طرح شکایت تعدادی از اعضای فراکسیون اصولگرایان از هیات رئیسه خبر داد.

به گزارش مهر، از دقایق اولیه تشکیل جلسه علنی امروز مجلس اعضای فراکسیون اصولگرایان از جمله، زاکانی، زارعی، بذرپاش، رسائی و همچنین لطف الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور و ابراهیمی نماینده دولت با حضور در جایگاه هیات رئیسه با رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات رئیسه گفتگو کردند که به نظر می آمد این گفتگوها ادامه بحث های مربوط به طرح سوال از رئیس جمهور است.