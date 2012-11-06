همبازی شدن ول کیلمر با ناتالی پورتمن/ ستاره راک با اره برقی روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سینما بِلِند، ول کیلمر در فیلم جد ید ترنس مالیک که هنوز نامی ندارد، نقش خواننده راکی را ایفا خواهد کرد که با یک اره برقی بر روی صحنه ظاهر خواهد شد.

ناتالی پورتمن، مایکل فاسبیندر، رایان گسلینگ و رونی مارا نیز در این فیلم با این کارگردان معروف همکاری می کنند.

عکس های ول کیلمر در این فیلم ترنس مالیک حاکی از نقش او به عنوان یک خواننده راک است که بر روی سن با یک اره برقی در حال اجرای موزیک است.

ترنس مالیک هنوز داستان اصلی فیلم را افشا نکرده است. ترنس مالیک کارگردانی است که به کم کار بودن و بیست سال کناره گیری اش از سینما شهرت دارد و ساخت پشت سر هم دو فیلم از سوی او مساله عجیبی محسوب می شود.

فیلم "به سوی شگفتی" او در سپتامبر در تورنتو اکران شد. هم اکنون او در حال تدوین فیلم دیگرش به نام "شوالیه ها فنجان ها" است و همزمان، این فیلم بدون نام را نیز می سازد.



