پوستر بیستمین دوره هفته کتاب با ‌رویکردی انتزاعی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران کاری از رضا ماهرنیا است و با طراحی انتزاعی و مفهومی خود، اشاره تلویحی به شعار این دوره هفته کتاب دارد.
خطوط متحدالمرکز در این پوستر نشاندهنده کاغذ، کتاب و نشر است. نقطه روشنی در مرکز پوستر وجود دارد که نگاه مخاطب را متوجه آن میکند و تداعیگر افق روشن و ادامه مسیر کتاب و کتابخوانی است. همچنین در بالای پوستر هم المان قلم دیده میشود که جهت قلم به سمت نقطه روشن موجود در پوستر است و 20 خط جدا نیز نشاندهنده بیستمین دوره این رویداد است.
پوستر طراحی شده برای بیستمین دوره هفته کتاب تلفیقی از هنر مدرن و انتزاعی و خط نستعلیق است که استفاده از خط نستعلیق، ایرانی بودن آن را نشان میدهد. در طراحی پوستر ساده و مینیمال رنگ در نگاه اول بافت کاغذ کهنه را نشان دهد و در نگاه عمیقتر به دلیل تقارن هفته کتاب و محرم از رنگ خاک و خون استفاده شده است.
این پوستر روز گذشته دیروز دوشنبه 15 آبان در نشست خبری بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با حضور نمایندگان مطبوعات و خبرگزاریها رونمایی شد.
بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» از 20 تا 27 آبان ماه سال جاری در سرتاسر کشور برگزار میشود.
نظر شما