  1. فرهنگ و ادب
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

پوستر بیستمین دوره هفته کتاب با ‌رویکردی انتزاعی منتشر شد

پوستر بیستمین دوره هفته کتاب با ‌رویکردی انتزاعی منتشر شد

پوستر بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با رویکردی انتزاعی طراحی و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران کاری از رضا ماهرنیا است و با طراحی انتزاعی و مفهومی خود، اشاره تلویحی به شعار این دوره هفته کتاب دارد.

خطوط متحدالمرکز در این پوستر نشان‌دهنده کاغذ، کتاب و نشر است. نقطه روشنی در مرکز پوستر وجود دارد که نگاه مخاطب را متوجه آن می‌کند و تداعی‌گر افق روشن و ادامه مسیر کتاب و کتابخوانی است. همچنین در بالای پوستر هم المان قلم دیده می‌شود که جهت قلم به سمت نقطه روشن موجود در پوستر است و 20 خط جدا نیز نشان‌دهنده بیستمین دوره این رویداد است.

پوستر طراحی شده برای بیستمین دوره هفته کتاب تلفیقی از هنر مدرن و انتزاعی و خط نستعلیق است که استفاده از خط نستعلیق، ایرانی بودن آن را نشان می‌دهد. در طراحی پوستر ساده و مینی‌مال رنگ در نگاه اول بافت کاغذ کهنه را نشان دهد و در نگاه عمیق‌تر به دلیل تقارن هفته کتاب و محرم از رنگ خاک و خون استفاده شده است.

این پوستر روز گذشته دیروز دوشنبه 15 آبان در نشست خبری بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با حضور نمایندگان مطبوعات و خبرگزاری‌ها رونمایی شد.

بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» از 20 تا 27 آبان ماه سال جاری در سرتاسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 1737015

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