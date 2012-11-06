نامزدهای دریافت جایزه مستقل بریتانیا اعلام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که در مقابل جشنواره لندن از آثار ارزشمند و سینمای اروپا حمایت می کند درفهرست خود از فیلم"عشق" ساخته "میشاییل هانکه برنده جایزه نخل طلای کن نیز اسم برده است.

در کنار عشق فیلم "جانوارن وحشی جنوب" ساخته "بن زیتلین" است که توانسته بود در جشنواره کن جایزه دوربین طلایی را نیز از آن خود کند.

همچنین از دیگر فیلم موفق امسال در جشنواره های خارجی فیلم " استخوان و زنگ" اثر"ژاک اودیارد" نیز دیده می شود که این فیلم نیز در جشنواره کن مورد تحسین منتقدان قرار گرفته بود و البته توانسته بود هفته گذشته بهترین فیلم جشنواره‌ لندن شود.

"شکار"، "یافتن مرد شکری" و "شکسته" از دیگر نامزدهای دریافت جوایز در این جشنواره محسوب می شوند.

مراسم اعطای جوایز پانزدهمین دوره‌ جوایز فیلم مستقل بریتانیا روز نهم دسامبر در لندن برگزار می‌شود.