اسرائیل کوچک تر از آن است که بتواند به ایران حمله کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اقدام نظامی از سوی اسرائیل علیه ایران بار دیگر در یکی دو روز گذشته بعنوان سر خط مهمترین خبرهای رسانه های جهان بوده است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و ایهود باراک وزیر جنگ وی بر اساس گزارش تلویزیون اسرائیل ظاهرا در سال 2010 به ارتش دستور داده بودند که آماده سازی های لازم برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران را انجام دهد. آنگونه که کانال تلویزیونی خصوصی موسوم به "2" اسرائیل گزارش کرده، این دستور البته بعدها پس گرفته شد. ضمنا در این گزارش آمده که این حمله در آن سال به این خاطر صورت نگرفته بود که ژنرال گابی اشکنازی رئیس سابق ستاد نیروهای مسلح و همچنین مئیر داگان رئیس سابق موساد شدیدا با این امر مخالف کرده بودند.

ضمنا در گزارش مزبور اضافه شده که بعدا نتانیاهو و باراک در نشستی با هفت نفر از مهمترین وزیران کابینه که ژنرال اشکنازی و داگان هم در آن حضور داشتند دستور مزبور برای حمله موسوم به "پی.پلوس" را لغو نموده بودند.

در این باره که آیا اسرائیل به تنهایی قدرت اقدام علیه ایران را دارد یا خیر حرف های بسیاری وجود دارد. برخی معتقدند که اسرائیل توانایی ضربه زدن به ایران را دارد، اما توانایی ادامه این حرکت را ندارد. اما در این بین برخی دیگر وجود دارند که می گویند اسرائیل به هیچ وجه از توانایی ضربه به ایران برخوردار نیست.

سید حسین موسویان مذاکره کننده سابق هسته ای ایران فردی که پرونده هسته ای ایران را محصول تبلیغات اسرائیلی می داند از این نوع تحلیلگران است.

وی در گفتگو با روزنامه دیلی‌تلگراف گفت: پر واضح است که ایران به اقدام نظامی با تمام ابزارهای و بکار گیری تمام قدرت نیروهای مسلح خود برای کشاندن اسرائیل به یک جنگ طولانی مدت پاسخ خواهد داد.

وی افزود: شاید مهم‌تر این باشد که ایران آمریکا را به عنوان همدست و شریک این جرم خواهد دید.

موسویان گفت: ایرانی ها بر این باورند که اسرائیل بسیار کوچک تر از آن است که بتواند اقدامی یکجانبه علیه ایران داشته باشد. آنها اسرائیل را تنها یک بچه تلقی می کنند که بدون کمک آمریکا هرگز دست به اقدامی نخواهد زد.

این دیپلمات سابق ایران افزود: اقدام علیه ایران پیامد های عظیم منطقه ای در پی خواهد داشت و پر واضح است که ایران از وضعیت خود به عنوان سمبل مقاومت علیه اسرائیل در خاورمیانه بهره خواهد برد تا از سطح بالای احساسات ضد آمریکایی که هم اکنون در منطقه وجود دارد بهره برد. و این احساسات حتی در القاعده هم گه گروهی ضد ایرانی است شعله ور خواهدشد و به شهروندان آمریکایی در سراسر جهان و پایگاههای آمریکایی در منطقه حمله خواهند کرد.

موسویان در پایان خاطر نشان کرد: اینکه تصور شود حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران مانند عراق در سال 1981 و همین اواخر سوریه بی پاسخ خواهد بود، اشتباه بزرگی است. ایران صد در صد با آنها فرق می کند و تاثیرات آن تمامی منطقه را فرا خواهد گرفت.