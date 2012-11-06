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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

با حضور نیکزاد/

پنج طرح عمرانی و راهسازی در استان قزوین افتتاح شد

پنج طرح عمرانی و راهسازی در استان قزوین افتتاح شد

قزوین- خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور وزیر راه، مسکن و شهرسازی بهره برداری از پنج طرح عمرانی و راهسازی در استان قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه در مراسمی با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، احمد عجم استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار و نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین پنج طرح عمرانی و راهسازی در مناطق مختلف استان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
 
این طرحها شامل تقاطع غیرهمسطح مهرگان به محمدیه در مسیر آزاد راه قزوین، کرج با طول دهانه 37 متری در مسیر عبور کندرو به طول 16.5 متر، قطعه هشتم بزرگراه قزوین، بوئین زهرا به طول هشت کیلومتر و 800 متر، میدان ورودی شهر بوئین زهرا با دو قطر بزرگ 425 متری و 325 متری به عنوان بزرگترین میدان استان، تقاطع غیرهمسطح دولت آباد در مسیر بزرگراه قزوین به تاکستان با چهار دهانه پل رو گذر و زیرگذر و افتتاح 157 واحد مسکن مهر در شهرستان بوئین زهرا است.
 
برای اجرای طرحهای یاد شده در مجموع 308 میلیارد ریال هزینه شده است.
کد مطلب 1737023

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