مالکان زمین "مختارنامه" با لودر آمدند اما اتفاقی نیفتاد/ خبر از نامه دارابی ندارم

حسین مسیح پور مدیر روابط عمومی مرکز سیما فیلم درباره آخرین وضعیت شهرک احمدآباد مستوفی به خبرنگار مهر گفت: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. روز گذشته مالکان زمین به محل دکورهای "مختارنامه" آمدند و پیشنهاد دادند بخش‌هایی از زمین این شهرک که دکورها در آن قرار ندارد را به آنها واگذار کنیم.

وی افزود: این کار هنوز به شکل قانونی و رسمی اتفاق نیفتاده و به بعد از محرم موکول شده است. گرچه مالکان زمین به محل آمده بودند و می‌خواستند به هر طریقی مسئله‌شان را حل کنند. حتی یک بار با لودر آمدند اما نماینده سیمافیلم، تهیه‌کننده سریال "مختارنامه" و امام جمعه شهریار حضور داشتند و اتفاقی نیفتاد.

مدیر روابط عمومی سیما فیلم همچنین درباره نامه تذکر علی دارابی,؛ معاون سیما به سیما فیلم برای ساخت فیلم سینمایی "یک خانواده محترم" با ارسال یک نامه، اظهار بی اطلاعی کرد.