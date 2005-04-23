حجت الاسلام محمودآبادي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در قم، با اشاره به طرحهاي مختلف براي بازرسي و نظارت بر ادارات مختلف در راستاي هدفي كه اصل 174 قانون اساسي بر عهده سازمان بازرسي كل كشور نهاده است، طرح نظارت روزانه را از جمله اين طرحها دانست و گفت: اين طرح را در دفتر بازرسي استان قم تدوين كردهايم و قصد داريم پس از تصويب در دفتر مركزي سازمان، از ارديبهشت آن را به اجرا درآوريم.
وي افزود: در اين طرح، هر روز ناظران سازمان به ادارات ميروند و به صورت محسوس و غيرمحسوس به بررسي عملكرد ادارات مختلف ميپردازند.
محمودآبادي با بيان اينكه در قانون برخي ادارات حداقل هر سه ماه يكبار مورد بازرسي قرار ميگيرند و تا پيش از اين، گاهي بازرسي از يك اداره به شكايت مردم موكول ميشد، افزود: بنا داريم از اين پس، هر روز كارشناسان را به ادارات مختلف بفرستيم و اين گونه نخواهد بود كه كارشناسان در اداره مستقر شوند يا دخالتي در كار اداره داشته باشند.
مديركل دفتر بازرسي كل كشور در قم اضافه كرد: پس از اين بررسي، اگر مشكلي در اداره براي بازرسي وجود داشته باشد، اول با مدير در ميان ميگذاريم و اگر علي رغم اين كار، مشكل برطرف نشد او را احضار ميكنيم و از وي توضيح ميخواهيم.
محمودآبادي در قسمت ديگري از سخنانش با اشاره به برنامههاي اين سازمان براي بازرسي مستمر از ادارات قم گفت: عملكرد شهرداري در خصوص طرح حرم تا جمكران، بازرسي از سازمان آموزش و پرورش در خصوص نحوه تملك اراضي داراي كاربري آموزشي و نحوه صدور مجوز مدارس غيرانتفاعي، بازرسي از اداره كل راه و ترابري استان در خصوص نحوه نظارت بر اجراي پروژهها توسط مشاوران، مناقصه و مزايدهها از جمله اين برنامهها است.
وي با اشاره به برنامههاي ديگر سازمان بازرسي كل كشور براي بازرسي از ادارات استان قم، بازرسي از اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص نحوه صدور مجوز چاپ و نشر كتاب، بازرسي از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري در خصوص نحوه واگذاري اراضي، بازرسي از اداره كل منابع طبيعي در خصوص نحوه اجراي ماده 55 قانون نحوه حفاظت و بهره برداري از جنگلها، بازرسي از دستگاههاي اجرايي كشور در خصوص نحوه استفاده از خودروهاي دولتي و بازرسي از اداره كل كار و امور اجتماعي در خصوص عملكرد اين اداره كل را از جمله بازرسيهاي ديگر اين سازمان براي سال 84 عنوان كرد.
محمود آبادي اضافه كرد: در سال جاري از اداره كل تربيت بدني در خصوص وضعيت پروژههاي نيمه تمام قبل از سال 77، از سازمان جهاد كشاورزي استان در خصوص نحوه اعطاي تسهيلات بانكي به گلخانهها، از بانك كشاورزي استان در خصوص نحوه اعطاي تسهيلات به كشاورزان، از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني در خصوص نحوه عملكرد معاونت درمان و دارو، از شوراي اسلامي شهر قم در خصوص نحوه عملكرد اين شورا، از شركت آب و فاضلاب در خصوص وضعيت شبكه آب، از دستگاههاي اجرايي و دادگستري در خصوص پيگيري پروندههاي گذشته سازمان بازرسي كل كشور طي برنامه مدون و زمان بندي شدهاي بازرسي به عمل خواهد آمد.
وي در پايان، با بيان اينكه از سال 77 تا 80 ، 200 پرونده از سازمان بازرسي كل كشور به دادگستري و اداره تخلفات اداري ارجاع شده است، گفت: در سال جاري در خصوص صدور حكم و اجراي پيشنهادات مربوط به اين پروندهها نيز بازرسي انجام خواهيم داد.
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