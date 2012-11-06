اجرای 293 پروژه زکات در خراسان جنوبی/ بهره مندی هشت هزار نفر بیمه تامین اجتماعی در بشرویه

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: از جمعیت 25 هزار نفری بشرویه، هشت هزار نفر معادل یک سوم جمعیت آن، زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

سید علی‌اصغر محمودی در مراسم افتتاح شعبه مستقل تامین اجتماعی شهرستان بشرویه اظهار کرد: از جمعیت 660 هزار نفری استان خراسان جنوبی، 250 هزار نفر زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند.

وی ادامه داد: استقرار شعبه مستقل تامین اجتماعی در شهرستان بشرویه از خواسته‌ های مردم این شهرستان بوده که با پیگیری مسئولان این خواسته محقق شد.

محمودی عنوان کرد: با ایجاد کارگاه‌ها و جذب سرمایه‌ گذاران برای ایجاد اشتغال پایدار، امید است میزان افراد زیر پوشش تامین اجتماعی افزایش یافته و در آینده شاهد ارتقای شعبه باشیم.

وی تصریح کرد: برای استقرار شعبه تامین اجتماعی در شهرستان بشرویه پیشرفته ‌ترین و مجهز‌ترین تجهیزات سخت ‌افزاری و اتاق سرور اینترنت با بالاترین سرعت فراهم شده است.

بخش قابل توجهی از مشکلات تولید کنندگان استان قابل رفع است

فرماندار بیرجند در بازدید از واحد های تولیدی شهرک صنعتی بیرجند هدف از این بازدید را بررسی آخرین وضعیت تولید و اشتغال در سطح واحدهای شهرستان دانست وافزود: با توجه به تحریم های گسترده دشمن و تنگناهایی که در مسیر تولید برای صاحبان صنایع و تولید کنندگان ایجاد شده است بایستی با انعطاف بخشی به تولید و مدیریت منابع و همپوشانی، مانع از توقف چرخ تولید شویم.

محمد علی قاسم زاده نداف با بیان اینکه رصد موانع و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و اندیشیدن تدابیر لازم جهت رفع و یا به حداقل رساندن آنان از مهمترین ماموریت های دستگاه ها متولی صنعت و دستگاه های نظارتی است، گفت: اراده، پشتکار و تعصبی که در تولید کنندگان مشاهده کردیم نوید بخش گذر از مرحله بحرانی و رسیدن به نقطه تعادل است .

فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات تولید کنندگان در استان قابل رفع است، اظهار داشت: درخواست استمهال، سرمایه در گردش و بررسی مجدد ارزش وثائق بانکی کارخانه ها و واحدهای تولیدی نزد بانک ها از جمله مواردی است که با مساعدت بانک های عامل و حمایت و مساعدت دستگاه های نظارتی و حاکمیتی قابل رفع است.

قاسم زاده نداف با اشاره به کمبود منابع ارزی در اختیار تولید کنندگان، بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی که با نرخ ارز مرجع می باشد را به صورت دلار یا یورو از جمله مشکلات فراروی آنان برشمرد و اظهار امیدواری کرد: رفع این مشکل از طریق نمایندگان مجلس پیگیری شود.

ثبت 422 واقعه ولادت در سربیشه

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان سربیشه در شورای وقایع حیاتی از ثبت 422 واقعه ولادت در این شهرستان طی هفت ماهه گذشته سال جاری خبر داد و اظهارداشت: ولادت در سربیشه 9.63 درصد نسب به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

علی دهقانی افزود : در همین مدت 132 مورد فوتی نیز در شهرستان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره فراوانی نامها در این شهرستان گفت: در گروه پسران نام های ابوالفضل، امیر علی و امیر رضا و در گروه دختران نام های فاطمه زهرا و زهرا بیشترین فراوانی را داشته اند.

شخمگر معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری سربیشه نیز با اشاره به نقش واهمیت آمار در برنامه ریزی گفت: اگر آمار وقایع حیاتی به موقع و درست ثبت شود بسیاری از مشکلات حوزه برنامه ریزی مرتفع شده و باعث اتخاذ تصمیم صحیح و منطقی از سوی مسئولان می شود که این مهم باعث توسعه کشور خواهد شد.

جمع آوری یک میلیارد ریال زکات در سربیشه/ اجرای 293 پروژه از محل زکات در استان

مولایی ، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) سربیشه در جلسه ستاد احیای زکات از جمع آوری یک میلیارد و 130 میلیون ریال زکات در سربیشه طی شش ماهه نخست امسال خبر داد و افزود ، این رقم نسبت به سال گذشته که 400 میلیون ریال بود افزایش سه برابری دارد.

محمد مولائی گفت: این امر نشان دهنده اوج ایمان و توجه زکات دهندگان به محرومین جامعه است.

وی با اشاره به این که عمده خواسته زکات دهندگان، تحقق سهم دولت در پروژه های عمرانی با مشارکت سهم زکات است، خواستار اختصاص یافتن اعتبارات لازم دولتی در این زمینه شد.

دبیر ستاد احیای زکات خراسان جنوبی نیز با اشاره به این که در سال گذشته 530 میلیون تومان زکات در استان جمع آوری شد؛ تصریح کرد: 70 درصد این مبلغ به پروژه های عمرانی در روستاها و 30 درصد به محرومین اختصاص یافت.

حجت الاسلام فلسفی بیان کرد: 293 پروژه از سال 1385 تا کنون از محل زکات در استان ساخته شده که اهم آن ساخت خانه عالم، احیای قنات بوده است.