به گزارش خبرنگار مهر، راش لیمبو مجری برنامههای رادیو و تلویزیون بود که در 1951 در میسوری آمریکا متولد شد سالها در رادیو برنامههای موفقی اجرا کرد و در حال حاضر ناشنوا شده است.
او در سال 2007 نامزد دریافت جایزه صلح نوبل بود و البته از منتقدان مهم باراک اوباما، رییسجمهوری ایالات متحده آمریکا محسوب می شود.
کیوساک قصد دارد تا شخصا این فیلم را تهیه کند و در نقش اصلی نیز بازی کند. بتی توماس نیز از نامزدهای کارگردانی این فیلم در کنار جان کیوساک معرفی شده است.
اعلام ساخت این فیلم درباره زندگی یکی از حامیان جمهوریخواهان در روزهای پایانی مانده به رایگیری انتخابات آمریکا به نوعی می تواند تبلیغی برای میت رامنی محسوب شود.
نظر شما