به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی صبح سه شنبه در همایش سراسری توسعه آموزش های فنی وحرفه ای و کارو دانش در افق 1404 با بیان این مطلب افزود: تنها یک سال از برنامه پنجم توسعه گذشته است و آموزش و پرورش موفق به جذب 45 درصدی دانش آموزان در هنرستانها شده و امیدواریم تا پایان این برنامه این رقم به 70 درصد برسد.

وی گفت: نقشه جامع بر اساس نقشه علمی ، سند تحول و برنامه پنجم توسعه و همچنین سیاست های اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری تدوین شده است که همه این اسناد برای اجرا آماده است.

حاجی بابایی با بیان اینکه آموزش و پرورش این اسناد را به عنوان اسناد بالادستی به عنوان نخستین وزارتخانه در قالب کتابی چاپ کرده است افزود: تمامی معاونت های وزارت اینکه آموزش و پرورش موظف شده اند برنامه های خود را در ارتباط با این سند تدوین و کتابی دیگر به زودی چاپ و منتشر خواهد شد.

وی با بیان اینکه سند تحول بنیادین جزو پرافتخارترین اسناد عمیق علمی کشور است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده تصریح کرد: در این سند به 131 راهکار برای تحول بنیادین اشاره شده است که توجه به هنرستانها یکی از آنهاست.

وزیر آموزش و پرورش افزود: زمانی هنرستانها در سند تحول بنیادین مورد توجه قرار گرفته اند که آنها رو به افول بوده و گرایش دانش آموزان به هنرستانها در حال کاهش بود اما با تلاش های آموزش و پرورش و مصوبه مجلس مبنی بر راه اندازی دانشگاهی تحت عنوان دانشگاه فنی و حرفه ای در مقطع کاردانی و کارشناسی شوق دانش آموزان برای رفتن به هنرستانها افزایش یافت.

حاجی بابایی با تاکید بر نقش آموزش و پرورش در بحث اشتغالزایی در هنرستانها گفت: تعداد دانش آموزان هنرستانی در سال 84 از 36 درصد به 33 درصد کاهش یافت اما با تحولات صورت گرفته در سال 88 این آمار به 34 درصد، در سال 89 به 35 درصد ، در سال 90 به 38 درصد و در سال 91-92 به 45 درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: همچنین در طول 3 سال تحول بنیادین 1600 هنرستان راه اندازی شد و تعداد هنرستانها از 5 هزار و 100 باب در سال 88-89 به 6 هزار و 700 باب در سال 91-92 رسیده است.

به گفته وزیر آموزش و پرورش استقبال دانش آموزان تهرانی برای رفتن به هنرستان به اندازه ای بود که ما بعضی از هنرستانها را در دو شیفت برگزار کردیم.

حاجی بابایی ادامه داد: رشد هنرستانهای نمونه دولتی به 3.1 درصد از دیگر افتخارات ما است؛ در سال 88-89 ، 28 هنرستان نمونه دولتی داشتیم که امسال تعداد هنرستانهای نمونه دولتی به 89 باب رسیده است.

وی گفت: در مناطق روستایی رشد صد درصدی دانش آموز از طریق ایجاد کلاسهای فنی حرفه ای داشته ایم همچنین گرایش دانش آموزان دختر برای انتخاب رشته های کارو دانش و فنی حرفه ای شش درصد افزایش یافته است.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: این وزارتخانه از جمله دستگاههایی است که نیروهایش را هدفمند جذب می کند و از بین 40 هزار نیروی استخدام شده 12 هزار نفر در رشته های مهندسی یکی از نیازهای ما در هنرستانها بود جذب شده است. همچنین در دانشگاه شهید رجایی نیز 1500 نفر در رشته های دبیری و فنی به عنوان دبیری پذیرفته شده اند.

حاجی بابایی راه اندازی 20 رشته منطبق با بازار کار ، تخصصی شدن هنرستانها در نظام جدید آموزشی ، ساماندهی دروس کارورزی ،ساماندهی هنرستانها، ساماندهی 243 رشته مهارتی در سه زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات و اختصاص ردیف بودجه جداگانه برای تجهیز هنرستانها از دیگر اقدامات صورت گرفته برای توسعه هنرستانها است.