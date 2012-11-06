سوریه به رقابتگاه سنگین آمریکا و روسیه تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری امروز در حاشیه همایش ژئوپلتیک شیعه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت سوریه اظهار داشت: امروز در سوریه رقابت سنگینی بین آمریکا و روسیه بوجود آمده است، ضمن آنکه آمریکایی ها میلیاردها دلار برای تروریست های سوریه خرج کرده اند و تمامی آنها را پشتیبانی کرده و می کنند.

وی افزود: آمریکا با موج بیداری اسلامی در منطقه احساس خطر کرده است و دیگر جایگاه سابق خود را در این منطقه ندارد اما با این اوصاف می خواهد همچنان به منابع اصلی در منطقه دسترسی پیدا کند.

صفوی با بیان اینکه منطقه خاورمیانه به لحاظ جغرافیایی و جمعیتی پراهمیت است، ادامه داد: از این رو آمریکایی ها نمی توانند از این منابع چشم‌پوشی کنند و می خواهند به هر شکل ممکن در منطقه حضوری فعال داشته باشند.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری همچنین ایران را کانون وحدت بخش مسلمین جهان دانست و یادآور شد: امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری اعلام کردند که انقلاب ما، انقلاب شیعه نبود بلکه انقلاب اسلامی است و امروز جایگاه انقلاب اسلامی را در منطقه به خوبی مشاهده می‌کنیم. ایران پرچم دار عزت و وحدت مسلمین است و این موضوع را به خوبی می توانیم مشاهده کنیم.

وی اظهار داشت: البته پرچم داری ایران در گذشته نیز آشکار بود و در آینده نیز با حرکت علمی جوانان بخصوص قشر دانشجو ادامه خواهد داشت.