کشف تریاک از معده یک قاچاقچی در کرمان/ لزوم آگاه سازی جوانان از اثرات مواد مخدر

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی روز گذشته ماموران نیروی انتظامی موفق به دستگیری فردی که قصد قاچاق تریاک از طریق بلع معده ای را داشت، شدند.

وی ادامه داد: این قاچاقچی پس از دستگیری به منظور عکسبرداری از معده به بیمارستان منتقل و مشخص شد یکی از بسته های حاوی مواد مخدر جاسازی شده در معده این فرد پاره شده است.

سرهنگ پریور تصریح کرد: با انجام عمل جراحی 500 گرم تریاک از معده این قاچاقچی خارج شد.

این مسئول قضایی با اشاره به اثرات جبران ناپذیر استفاده از مواد مخدر گفت: این مواد افیونی در وهله اول زندگی خود فرد و در مرحله بعد خانواده و جامعه را تباه می کند.

سرهنگ پریور بر لزوم هوشیاری خانواده ها تاکید کرد و افزود: والدین باید رفتار و دوستان فرزندان خود را تحت نظر داشته باشند.

معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی کرمان بیان داشت: با توجه به اینکه کرمان در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار دارد آمار کشفیات در این استان بالاست.

