اولويت برنامه هاي سال 84 شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اولين جلسه اين شورا در سال 84 با ارايه گزارشي از عملكرد آن در اسل 83 و تعيين اولويتهاي برنامه اي سال 84 برگزار شد .

منشور حقوق ومسووليتهاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران ، سياستهاي آموزش عالي زنان ، سياستهاي تحكيم و تعالي خانواده ، از اهم مصوبات شورا و بررسي وضعيت سلامت رواني و جسماني زنان ، بررسي علل وعوامل طلاق و راههاي پيشگيري از آن خشونت عليه زنان ، زن و سينما، زن و مطبوعات ازجمله موضوعات مورد تحقيق و بررسي در سال 83 بوده است.

براساس اين گزارش از ديگر برنامه هاي اين شورا در سال 83 ملاقات با مسئولين جهت فراهم نمودن زمينه اجرايي مصوبات بوده و همچنين در سال گذشته نمايندگان سازمان ودستگاههاي اجرايي و فرهنگي عضو شوراي زنان گزارشي از عملكرد آن سازمانها ارايه نمودند. ازجمله : گزارش نماينده سازمان تربيت بدني از وضعيت ورزش بانوان ، گزارش نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از وضعيت زنان در آموزش عالي ، گزارش نماينده مديريت حوزه هاي علميه از مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران ، گزارش نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص موضوع سهميه بندي جنسيتي در رشته هاي پزشكي در دانشگاهها، گزارش نماينده قوه قضاييه درمورد مسائل حقوقي زنان، گزارش نماينده وزارت كار و امور اجتماعي درخصوص عملكرد وزارت كار پيرامون مسائل زنان ، گزارش نماينده وزارت آموزش و پرورش درخصوص عملكرد آن وزارتخانه در راستاي بهبود وضعيت زنان و گزارش نماينده حوزه جامعه الزهرا(س) نماينده سازمان تبليغات اسلامي و نماينده دانشگاه آزاد اسلامي از وضعيت زنان در آن مراكز بوده است.

همچنين از مهمترين فعاليتهاي دبير خانه شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان در سال 83 به انجام رسانيدن طرح بازنگري قانون مدني بخش نكاح و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي ، راه اندازي پايگاه جهاني زن مسلمان به عنوان يك سايت مرجع اطلاع رساني با حوزه فعاليت بين المللي در زمينه اطلاعات مربوط به زن و اسلام با سيزده بانك اطلاعاتي ، انتشار پنج عنوان كتاب با نامهاي " بررسي آسيبهاي اجتماعي زنان ، مجموعه تحقيقات علوم پزشكي درحوزه مسائل زنان ، مجموعه تحقيقات علوم انساني درحوزه مسائل زنان ، اشتغال زنان، حقوق زنان، موازنه حقوق و اخلاق در خانواده " انتشار 4 شماره جديد فصلنامه " كتاب زنان" و 11 شماره ويژه نامه " زن در آينه مطبوعات " بوده است.