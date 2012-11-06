70 باند قاچاق مواد مخدر در خراسان جنوبی متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خلیل واعظی صبح سه شنبه در همایش روسای کلانتری های و فرماندهان پاسگاه های انتظامی استانبه افزایش 19 درصدی متلاشی شدن باندهای توزیع مواد مخدر در استان اشاره کرد و افزود: 70 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در هفت ماه نخست امسال در استان متلاشی شده اند.

وی اضافه کرد: در راستای مبارزه با مواد مخدر، پاک سازی مناطق آلوده و ارتقای امنیت اجتماعی 19 طرح در این مدت زمانی انجام شده است.

وی به افزایش دو درصدی تماس های عملیاتی با پلیس 110 استان در هفت ماه نخست امسال خبر داد و افزود: همچنین تماس های غیر عملیاتی 46 درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان در آمار جرائم خشن صفر است، عنوان کرد: همچنین در موضوع قتل آخرین استان در سطح کشور هستیم.

سرهنگ واعظی به افزایش 97 درصدی رضایتمندی مردم از نیروی انتظامی اشاره کرد و بیان داشت: این شاخص شش درصد از شاخص ناجا جلوتر است.