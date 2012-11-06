نیروی انتظامی نماد و حافظ ارزشهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی صبح سه شنبه در همایش روسای کلانتری های استان، اظهارداشت: نیروی انتظامی علاوه بر حفظ ارزش های اسلامی طبق روایات اسلامی مبنی بر حراست وطن را بر عهده داشته باشد.

وی اضافه کرد: در زمانی که حاکمان مستبد و زورگو در ایران حکومت داشتند وضعیت جامعه بدور از ارزشهای دینی بود ولی امام(ره) با آوردن اسلام و احیای آن در جامعه اقتدار و عزت را برای ایران بوجود آورد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در این همایش نیروی انتظامی را حافظ ارزش های اسلامی دانست و افزود: نیروی انتظامی علاوه بر حفظ ارزش های اسلامی طبق روایات اسلامی باید از وطن پاسداری کند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی گسترده ترین مجموعه ای است که تعامل بین مردم و نظام را برقرار می کند،گفت: نیروی انتظامی قدرتمند، بالاترین آرامش را به مردم می رساند.

حجت الاسلام رضایی یادآور شد: نیروی انتظامی علاوه بر داشته ها و خوبی های خود باید روز به روز آموزش های لازم را فرا گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند نیز در این همایش افزود: یک مامور با اقتدار مشروعی که دارد می تواند آرامش و حفظ جان و مال و ناموس افراد را داشته باشد.

محمد ولی عبدالهی گفت: رئیس کلانتری موفق کسی است که ارتباط قوی با مرجع قضایی داشته باشد و این امر زمینه کشف جرم را بهتر خواهد کرد.