  1. بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۷

در گفتگو با الحیات مطرح شد:

موضع ایران درباره سوریه از نگاه اخضر ابراهیمی

موضع ایران درباره سوریه از نگاه اخضر ابراهیمی

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در گفتگویی اظهار داشت: ایران همواره مواضع خود را درباره بحران سوریه واضح اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "اخضر ابراهیمی" فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در گفتگو با الحیات که امروز منتشر شده تاکید کرد: ایرانیان هر روزه مواضعشان درباره سوریه را اعلام می کنند.

وی تاکید کرد: موضعی که من از طرف ایرانی شنیده ام این است؛ آنها معتقدند در سوریه دو طرف درگیر یعنی دولت و مخالفان وجود دارد. بر همین مبنا هر گونه راه حلی باید خواسته های دو طرف را موردتوجه قرار دهد.

ابراهیمی افزود: ایران معتقد است که در نهایت دو طرف درگیر باید به توافقی برسند که در نتیجه آن خشونتها پایان یابد و انتخابات آزاد و شفاف برگزار شود.

کد مطلب 1737050

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