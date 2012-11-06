ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تغییر شیوه ارائه مجوز رشته به موسسات غیردولتی به تجمیع موسسات غیردولتی با موسسات با کیفیت اشاره کرد و گفت: به موسساتی که بازدید می شوند اعلام می کنیم در صورت ضعیف بودن باید با موسسه غیردولتی با کیفیت تر در استان تجمیع شوند.

وی ادامه داد: تجمیع باید با درخواست مسئولان موسسات صورت گیرد زیر اگر قرار باشد وزارت علوم در این باره تصمیم گیری کند که کدام موسسات با هم تجمیع شود بحث و اختلاف نظر پیش می آید. پس بهتر است ابتدا موسساتی که تجمیعشان نیاز است به توافق برسند و سپس درخواستشان را به وزارت علوم برای تجمیع و رشته اعلام کنند.

به گفته مدیر کل گسترش وزارت علوم، قطعاً تجمیع دانشگاههای غیردولتی روی افزایش کیفیت هم تاثیر می گذارد به این دلیل که ممکن است هر موسسه ای دارای یک امتیاز مثبت باشد که موسسه دیگر فاقد آن است بنابراین تجمیع باعث تمرکز کیفیت در یک دانشگاه غیردولتی خواهد شد.

وی درباره تکلیف تجمیع هیأت امنای موسسات بعد از تجمیع اظهار داشت: یک هیأت امنای استانی برای موسسات تجمیع شده تشکیل خواهد شد که هیأت امنای این دانشگاهها را در بر می گیرد.

حسنی درباره تغییر نحوه اعطای مجوز به فعالیت موسسات غیردولتی، گفت: تا پیش از این موسسات غیردولتی با داشتن 2 استاد مجوز دریافت رشته می گرفتند اما دیگر عمل کردن با این شیوه کافیست و به اندازه کافی روی پای خود ایستاده اند، در این خصوص موسسات غیردولتی باید با استان خود در خصوص راه اندازی مشخص رشته ها مذاکره کنند بعد درخواست خود را به صورت شفاف به وزارت علوم ارائه دهند.

به گزارش مهر، مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم اعلام کرد که دریافت مجوز رشته به دانشگاههای غیردولتی باید بر اساس موافقت اصولی صورت گیرد.