استان کرمانشاه بهترین مکان برای سرمایه گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی در دیدار با یوهونگ یانگ سفیر جمهوری خلق چین با خوش آمدگویی به سفیر چین و همراهان در سفر به کرمانشاه طی سخنانی با اشاره به مزیت ها و پتانسیل های موجود در استان برای امر سرمایه گذاری گفت: کرمانشاه با توجه ظرفیت های بالقوه خود، مرکز منطقه غرب کشور است و این استان سابقه ای دیرینه ای در زمینه تجارت با کشورهای عراق و سوریه دارد.

وی با بیان اینکه بهترین و مطمئن ترین مسیر به کشور و ترانزیت کالا به این کشور مرزهای استان کرمانشاه است، تصریح کرد: استان کرمانشاه بیش از 50 درصد صادرات به کشور عراق را داراست و دارای دو مرز رسمی پرویزخان و خسروی در صدور کالا به مناطق اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه 800 هزار زمین کشاورزی در استان وجود دارد و سدهای متعددی برای مهار آب ها در حال احداث است، گفت: تنها یکی از این سدها 150 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان را آبی خواهد کرد و با اجرای تمامی سدها، میزان زمین های آبی در استان از 200 هزار هکتار فعلی به 500 هزار هکتار ارتقاء خواهد یافت.

هاشمی تصریح کرد: استان کرمانشاه در زمینه های تولید محصولات کشاورزی از قبیل جو مقام اول، ذرت مقام دوم، گندم مقام پنجم و نخود مقام اول کشوری را داراست و به لحاظ داشتن عمق خاک خوب و تنوع آب و هوایی و بارندگی مناسب، مستعد برای توسعه بخش کشاورزی است.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به وجود آثار باستانی و مراکز گردشگری متعدد در استان خاطر نشان ساخت: وجود آثار باستانی متعدد در این استان از جمله طاق بستان و بیستون و مراکز گردشگری یک پتانسیل خاصی برای بازدید و سفر گردشگران و توریست ها در کرمانشاه محقق ساخته است که چشم هر بیننده ای را مجذوب آثار بی بدیل خود خواهد کرد.

هاشمی در ادامه به زمینه مساعد و مناسب برای توسعه بخش صنعتی در استان اشاره کرد و گفت: استان دارای سه پتروشیمی و دو کارخانه سیمان و کارخانجات متعدد صنعتی است و با توجه به نزدیکی استان به کشور عراق زمینه مساعدی برای صدور کالا از طریق استان به این کشور وجود دارد و هزینه تمام شده تولید کالا در مرزهای استان با توجه به وجود نیروی مناسب کار و همچنین معافیت های مالیاتی نسبت به دیگر جاها بسیار پائین تر خواهد بود.

وی تصریح کرد: هم اکنون اجرای توسعه بازارچه های پرویزخان و خسروی به میزان 12 هزار هکتار در دستور کار قرار دارد که با ساماندهی و توسعه بازارچه پرویز خان زمینه مناسبی برای توسعه بیش از پیش بخش تجارت و افزایش میزان صدور کالا به عراق ایجاد می شود.

استاندار کرمانشاه گفت: وجود زمین های حاصلخیز کشاورزی، آب و هوای متنوع، منابع آبی مناسب، آثار باستانی و مراکز گردشگری جذاب و دیدنی، زیرساخت های لازم برای توسعه بخش صنعتی و توسعه بخش تجارت و داشتن ارتباط هوایی با دیگر استان ها منجر شده است تا یک مزیت و پتانسیل خاصی در استان برای امر سرمایه گذاری ایجاد شود و هر سرمایه گذار به خصوص کشورهای خارجی در این استان اقدام به سرمایه گذاری کنند با سود خوبی همراه خواهند شد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اجرای خطوط ریلی و راه آهن از ملایر به کرمانشاه و آماده بودن شرایط و زیرساخت لازم برای ریل گذاری خواستار مشارکت و همکاری شرکت های چینی در این موضوع از طریق رایزنی سفارت چین در تهران شد.

وی استان کرمانشاه را بهترین مکان برای سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: این استان جایی است که شرایط لازم را برای توسعه تجارت‘ خدمات و صنعت دارا است و مرزهای استان دارای شرایط لازم برای صدور کالا به عراق است.

استاندار کرمانشاه در پایان خواستار معرفی یکی از استان های چین برای خواهر خواندگی و گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی و تجاری با استان کرمانشاه شد.

