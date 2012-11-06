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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۴

هاشمی:

استان کرمانشاه بهترین مکان برای سرمایه گذاری است

استان کرمانشاه بهترین مکان برای سرمایه گذاری است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه خطاب به سفیر جمهوری خلق چین استان کرمانشاه را بهترین مکان برای سرمایه گذاری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی در دیدار با یوهونگ یانگ سفیر جمهوری خلق چین با خوش آمدگویی به سفیر چین و همراهان در سفر به کرمانشاه طی سخنانی با اشاره به مزیت ها و پتانسیل های موجود در استان برای امر سرمایه گذاری گفت: کرمانشاه با توجه ظرفیت های بالقوه خود، مرکز منطقه غرب کشور است و این استان سابقه ای دیرینه ای در زمینه تجارت با کشورهای عراق و سوریه دارد.

وی با بیان اینکه بهترین و مطمئن ترین مسیر به کشور و ترانزیت کالا به این کشور مرزهای استان کرمانشاه است، تصریح کرد: استان کرمانشاه بیش از 50 درصد صادرات به کشور عراق را داراست و دارای دو مرز رسمی پرویزخان و خسروی در صدور کالا به مناطق اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه 800 هزار زمین کشاورزی در استان وجود دارد و سدهای متعددی برای مهار آب ها در حال احداث است،  گفت: تنها یکی از این سدها 150 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان را آبی خواهد کرد و با اجرای تمامی سدها، میزان زمین های آبی در استان از 200 هزار هکتار فعلی به 500 هزار هکتار ارتقاء خواهد یافت.

هاشمی تصریح کرد: استان کرمانشاه در زمینه های تولید محصولات کشاورزی از قبیل جو مقام اول، ذرت مقام دوم، گندم مقام پنجم و نخود مقام اول کشوری را داراست و به لحاظ داشتن عمق خاک خوب و تنوع آب و هوایی و بارندگی مناسب، مستعد برای توسعه بخش کشاورزی است.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به وجود آثار باستانی و مراکز گردشگری متعدد در استان خاطر نشان ساخت: وجود آثار باستانی متعدد در این استان از جمله طاق بستان و بیستون و مراکز گردشگری یک پتانسیل خاصی برای بازدید و سفر گردشگران و توریست ها در کرمانشاه محقق ساخته است که چشم هر بیننده ای را مجذوب آثار بی بدیل خود خواهد کرد.

هاشمی در ادامه به زمینه مساعد و مناسب برای توسعه بخش صنعتی در استان اشاره کرد و گفت: استان دارای سه پتروشیمی و دو کارخانه سیمان و کارخانجات متعدد صنعتی است و با توجه به نزدیکی استان به کشور عراق زمینه مساعدی برای صدور کالا از طریق استان به این کشور وجود دارد و هزینه تمام شده تولید کالا در مرزهای استان با توجه به وجود نیروی مناسب کار و همچنین معافیت های مالیاتی نسبت به دیگر جاها بسیار پائین تر خواهد بود.

وی تصریح کرد: هم اکنون اجرای توسعه بازارچه های پرویزخان و خسروی به میزان 12 هزار هکتار در دستور کار قرار دارد که با ساماندهی و توسعه بازارچه پرویز خان زمینه مناسبی برای توسعه بیش از پیش بخش تجارت و افزایش میزان صدور کالا به عراق ایجاد می شود.

استاندار کرمانشاه گفت: وجود زمین های حاصلخیز کشاورزی، آب و هوای متنوع، منابع آبی مناسب، آثار باستانی و مراکز گردشگری جذاب و دیدنی، زیرساخت های لازم برای توسعه بخش صنعتی و توسعه بخش تجارت و داشتن ارتباط هوایی با دیگر استان ها منجر شده است تا یک مزیت و پتانسیل خاصی در استان برای امر سرمایه گذاری ایجاد شود و هر سرمایه گذار به خصوص کشورهای خارجی در این استان اقدام به سرمایه گذاری کنند با سود خوبی همراه خواهند شد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اجرای خطوط ریلی و راه آهن از ملایر به کرمانشاه و آماده بودن شرایط و زیرساخت لازم برای ریل گذاری خواستار مشارکت و همکاری شرکت های چینی در این موضوع از طریق رایزنی سفارت چین در تهران شد.

وی استان کرمانشاه را بهترین مکان برای سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: این استان جایی است که شرایط لازم را برای توسعه تجارت‘ خدمات و صنعت دارا است  و مرزهای استان دارای شرایط لازم برای صدور کالا به عراق است.

استاندار کرمانشاه در پایان خواستار معرفی یکی از استان های چین برای خواهر خواندگی و گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی و تجاری با استان کرمانشاه شد.
 

کد مطلب 1737054

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