ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی در سال جاری مجوزی برای جذب نیرو ندارد و در این حوزه به طور کامل در شرایط صفر قرار داریم، اذعان داشت: در حال حاضر ارتقا یا شبانه روزی شدن فعالیت برخی مراکز در سطح استان به دلیل اینکه مجوز جذب نیرو ابلاغ نشده، به تاخیر افتاده است.
وی گفت: به عنوان نمونه برای مرکز 10 تختخوابی چندار ساوجبلاغ که اتفاقا شبانه روزی شدن آن از ضروری ترین نیازهای منطقه است، تقاضای نیرو داده ایم و بر اساس چارت سازمانی نیز به تصویب رسیده ولی هنوز ابلاغ آن را دریافت نکرده ایم که به محض ابلاغ، این نیروها جذب می شوند.
ناصری افزود: البته این مرکز به زودی شبانه روزی می شود و خدمات درمانی با سرعتی بیشتر به شهروندان ارائه می شود.
ناصری با اشاره به موانع موجود در جذب نیرو، تصریح کرد: مهمترین مشکل ما در شبکه بهداشت و درمان استان نه کمبود نیروی انسانی که موانع و مشکلات مربوط به جذب نیرو است.
وی همچنین یادآور شد: حل این موضوع از معاونت راهبردی ریاست جمهوری به استانداری محول شده بود که متاسفانه محقق نشد و ما هم اکنون برای جذب نیرو منتظر ابلاغ وزارتخانه هستیم.
ناصری در گفتگو با مهر:
جذب نیرو در مراکز درمانی البرز منوط به ابلاغ وزارتخانه است
کرج – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: برای جذب نیروی انسانی در مراکز درمانی استان منتظر ابلاغ وزارتخانه هستیم.
ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی در سال جاری مجوزی برای جذب نیرو ندارد و در این حوزه به طور کامل در شرایط صفر قرار داریم، اذعان داشت: در حال حاضر ارتقا یا شبانه روزی شدن فعالیت برخی مراکز در سطح استان به دلیل اینکه مجوز جذب نیرو ابلاغ نشده، به تاخیر افتاده است.
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