به گزارش خبرنگار مهر ، عباس قبادی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه صادرات گندم درسال جاری آماری معادل صفر داشته است، گفت: البته ممکن است میزان صادرات از طریق واردات گندم از قزاقستان و تبدیل آن به آرد بوده باشد و این آرد مجددا صادر شده باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال جاری صادرات گندم به هیچ عنوان از طریق گندم تولید داخل نبوده است و بنابراین صادراتی در این راستا وجود ندارد.

وی تصریح کرد: میزان واردات گندم را افشا نمی کنم ولی بر اساس همان میزانی که در برنامه از سوی ستاد تدابیر ویژه دولت تکلیف شده است، با حفظ شرایط کیفی و با نظارت قاطعانه دستگاههای نظارتی صورت گرفته است.

قبادی در پاسخ به سوال خبرنگارمهر مبنی بر اینکه تسهیلات دریافتی از سوی واحدهای تولید نان صنعتی درجای دیگری هزینه شده است، گفت: اطلاعی در این خصوص ندارم و مستنداتی در این زمینه وجود ندارد و فقط شنیده ام که چنین اتفاقی رخ داده است البته گروه خاصی را فعال کرده ام تا اقدامات لازم را در زمینه بازرسی این واحد ها که تسهیلات دریافت کرده اند، انجام دهند.

قبادی ادامه داد: تعداد مجوزهای صادره برای نان صنعتی در کل کشور 696 واحد بوده که تعداد پرونده های ارسالی به بانک 226 ، تعداد طرح های مصوب 70 مورد و تعداد قراردادهای منعقد شده 26 قرارداد است.

به گفته مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران 22 واحد گشایش شده اند و 12 واحد نیز دارای جواز بهره برداری و 10 واحد درحال تکمیل است که تا سال 1394 باید 13 هزار تن در روز نان صنعتی تولید کنند. وی از نحوه ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی انتقاد کرد.

وی ادامه داد: میزان ذخیره سازی استراتژیک کالاهای اساسی هم اکنون در شرایط بسیار خوبی قرار دارد به نحوی که از سه ماه قبل 35 هزارتن مرغ مازاد بر نیاز بازار از مرغداران خریداری شده و ذخایر مناسبی نیز صورت گرفته است.

به گفته قبادی مرغ درجه 1 با قیمت 4800 تومان و مرغ درجه 2 با قیمت 4600 تومان از مرغداران خریداری و ذخیره سازی شده است به نحوی که هم اکنون 51 هزار تن ذخیره مرغ وجود دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 25 هزار ذخیره گوشت قرمز هم اکنون موجود است و در مورد نهاده های دامی همچون ذرت، جو، کنجاله و سویا نیز ذخیره سازی به انداره یک سال و نیم تقویت شده است. به گفته وی حداقل 4 قلم از 9 قلم کالاهای اساسی نیز برای یک سال و نیم آینده ذخیره سازی شده است.

وی اظهار داشت: میزان موجودی روغن خام در کشور 2.5 برابر شده است که امیدواریم بتوان کشور را تا سال آینده از لحاظ تامین روغن بیمه کنیم. وی ادامه داد: هر شرکتی که نیاز به خرید روغن خام داشته باشد می تنواند به شرکت بازرگانی دولتی ایران مراجعه کند.

وی میزان ذخیره شکر را مناسب عنوان کرد وگفت: خرید برنج خارجی نیز صورت گرفته و تا به حال حتی یک کیلو آن نیز به دلیل حمایت از خرید داخلی برنج هنوز وار د نشده و به محز اتمام خرید تضمین برنج این ذخایر وارد کشور خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از خرید گندم مازاد بر نیاز کشور خبر داد و گفت: امسال دو میلیون 50 هزار تن خرید تضمینی کندم و هفت هزار تن خرد تضمینی برنج صورت گرفته است.

قبادی همچنین در خصوص وضعیت کیفیت نان در کشور گفت: مردم از نمره 100 به کیفیت نان نمره 77 دادند که البته به دلیل آموزش نانوایان در سراسر کشور و اختلاف گندم کیفی با گندم عادی بوده است، ضمن اینکه بعد از هدفمندی یارانه ها میزان مصرف گندم به ده و نیم میلیون تن رسیده که تا قبل از آن 12 میلیون تن بوده است.