کشف بیش از یک میلیارد ریال کالای قاچاق در البرز/ رد رشوه 20 میلیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی فرمانده انتظامی استان البرز با اعلام این خبر گفت: در راستای نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه داخلی و همچنین مبارزه با قاچاق کالا، کنترل پلیس استان البرز بر محورهای مواصلاتی و همچنین مبادی ورودی و خروجی استان تشدید شده و از ابتدای سال جاری تاکنون طرح های مختلفی به صورت مقطعی و پیوسته برای جلوگیری از قاچاق انواع کالا به اجرا در آمده است.

وی گفت: در آخرین طرح اجرایی که در آن از تمامی امکانات و ظرفیت های رده انتظامی استان به خصوص پلیس آگاهی استفاده شد، مأموران موفق شدند در طول 48 ساعت تلاش بی وقفه، انواع کالای ممنوعه و سایر کالاهای گمرکی به ارزش تقریبی یک میلیارد و 380 میلیون ریال را کشف و ضبط کنند.

سردار گودرزی به برخی از کالاهای مکشوفه این طرح اشاره و افزود: بیشترین کالای کشف شده در این طرح شامل لوازم صوتی، تصویری، سوخت، لوازم بهداشتی، انواع پوشاک خارجی، مکمل های تقویتی ورزشکاران که عمدتاً غیر بهداشتی نیز هستند، تجهیزات گیرنده امواج ماهواره، مشروبات الکلی و... هستند.

رد رشوه 20 میلیونی از سوی ماموران انتظامی ساوجبلاغ

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ گفت: ماموران کلانتری چهارباغ فرماندهی انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با صحت عمل خود درخواست متهمان حمل مواد مخدر را مبنی بر دادن رشوه 20 میلیون ریالی جهت فرار از مجازات قانونی رد کرده و مجرمان را تحویل قانون دادند.

سرهنگ حسین کربلایی زاده ضمن اعلام این خبر گفت: ماموران گشت کلانتری چهارباغ در حال اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده حواشی بخش چهارباغ به یکدستگاه خودروی پژو 405 با یک دو سرنشینش مظنون شدند که بلافاصله دستور ایست برای توقف خودرو را صادر کردند.

وی افزود: ماموران پس از توقف خودرو در بازرسی از آن مقادیری مواد مخدر از نوع تریاک، شیشه و حشیش را کشف و ضبط کردند.

ماموران پس از دستگیری متهمان قصد انتقال آنهارا به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر داشتند که راننده خودرو مذکور در قبال آزادی خود پیشنهاد 20 میلیون ریال رشوه داد اما ماموران وظیفه شناس ضمن رد رشوه، موضوع را صورتجلسه و ضمیمه پرونده وی کرده و هردو متهم را با مواد مخدر مکشوفه تحویل مقامات قضایی دادند.