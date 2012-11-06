به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علویان صدر در نخستین نشست شورای حکام مرکز منطقه ای میراث ناملموس حوزه آسیای مرکزی و غربی که امروز سه شنبه در هتل لاله برگزار شد، گفت: تاکید شورای حکام بر این است که نماینده ایران دبیرکل یونسکو دو نفر نماینده از کشورهای عضو در آسیای مرکزی و غربی دفتر کل یونسکو و سه نفر از متخصصان و افراد مورد نظر با تایید معاون رئیس جمهور در این شورا عضویت داشته باشد.

وی افزود: حوزه میراث ناملموس و حوزه میراث معنوی مقوله ای است که در عین داشتن اهمیت مهمترین عامل در حفظ تنوع فرهنگی به عنوان قوی ترین عامل در مواجه با جهانی شدن است.

علویان صدر بیان کرد: میراث ناملموس گنجینه ای از دانش هایی است که نسل به نسل منتقل می شود و توانسته ارزش و اهمیت جایگاه خود را حفظ کند و بتواند با ایده های نو هماهنگ و نهادینه شود.

معاون میراث فرهنگی ادامه داد: فراگیری آثار فرهنگی در حوزه میراث ناملموس مقوله دیگری است که نمی توان از آن چشم پوشید و جهانی که مقوله های سیاسی را برای همگرایی اجتماعی مطرح می کند شاید یکی از مقوله ها حوزه فرهنگ و ارزش های میراث ناملموس باشد.

علویان صدر گفت: تعاملات منطقه ای در آسیای مرکزی و غربی با توجه به گستره جغرافیایی و ظرفیت ویژه ای که حوزه میراث ناملموس در منطقه داراست می تواند الهام بخش و موثر در تحکیم فرهنگ بین کشورها باشد و با پویایی شرایط لازم را برای همکاری با کشورهای منطقه ایجاد کند. امیدواریم این مرکز که در تهران افتتاح می شود با حضور موثر در سطح منطقه و بهره گیری از ظرفیت های علمی، پژوهشی و تقویت همکاری ها بتواند اقدامات لازم را در حوزه میراث ناملموس هدایت کرده و موثر باشد.