مشکلات و آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش در فارسان بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مردانی نژاد گفت: برپایی نمایشگاه و آشنا کردن خانواده ها با مسئولیت آن ها از مهم ترین راه های دفع آسیب های اجتماعی است.

وی تأکید کرد: استفاده از محصولات ضد فرهنگی، الگوگرایی از خرده فرهنگ های غربی، دوستی های پنهان، گرایش به ماهواره، مد گرایی، بد سرپرستی و اعتیاد مهم ترین آسیب های امروز بر سر راه خانواده ها هستند.



وی ادامه داد: حل مشکلات در جامعه امروز یک ضرورت به شمار می رود و حل مشکلات فرهنگی می تواند تاثیر به سزایی در توسعه و حل مشکلات دیر بخشها داشته باشد.

مشکلات مسکن مهر "شلمزار" حل می شود



فرماندار شهرستان کیار از بررسی مشکلات مسکن مهر شلمزار خبرداد.

رضا طاهری گفت: در این نشست مقرر شد در کمترین زمان ممکن عملیات اجرایی گاز، برق و آب شروع و شهرداری شلمزار نیز همکاری لازم با دستگاه های خدمات رسان در این زمینه را داشته باشد.

وی تأکید کرد: تاکنون ۱۸۷ باب مسکن با استفاده از تسهیلات در شهرستان کیار به بهره برداری رسیده است.

طاهری افزود: ۴۱۱ واحد هم به بانک عامل معرفی شده و عقد قرارداد کرده اند.

وی تصریح کرد: یک میلیارد ریال نیز برای آب رسانی به مسکن مهر اختصاص یافته و در اختیار شرکت آب و فاضلاب شهری قرار گرفته است.

حوزه فناوری از مهم ترین حوزه های عرصه پدافند غیرعامل است



معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور از تشکیل اداره کل پدافند غیرعامل در تمامی استان های کشور خبرداد.

علی اکبر پوررحیم گفت: توجه به فرامین و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با پدافند غیرعامل به خوبی اهمیت این موضوع را برای ما روشن می کند.

وی تأکید کرد: مجموعه اقدامات غیرمسلحانه منجر به افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری و ارتقای پایداری ملی را پدافند غیرعامل می گویند.

پوررحیم حوزه فناوری را از مهم ترین حوزه های عرصه پدافند غیرعامل دانست و افزود: این حوزه از تأثیرگذاری بالایی در حوزه های مختلف برخوردار است.

وی تصریح کرد: پدافند غیرعامل یکی از ضروری ترین و مهم ترین برنامه های مورد توجه تمامی دستگاه های اجرایی و بخش های مختلف کشور است.

توسعه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد

نماینده مردم فارسان در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد.



عزیزی با اشاره به اختصاص مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومانی افزون بر اعتبارات جاری جهت توسعه کشاورزی در استان خواستار رفع موانع جهت ایجاد توسعه کشاورزی و اطلاع رسانی به مردم جهت استفاده از این تسهیلات و ایجاد اشتغال دائم شد.



وی پیگیری چهار خطه فارسان به کوهرنگ – برق رسانی به روستاهای فاقد برق و سالن بهداشتی – درمانی از اقدامات یکماهه گذشته دانست و در خصوص راه اندازی بیمارستان ۳۲ تختخوابی چلگرد گفت این بیمارستان با پیشرفت ۹۷ درصدی هنوز تحویل دانشگاه علوم پزشکی نشده است و با پیگیری هایی که انجام شد و قول مساعد وزیر بهداشت در صورت تحویل از طرف راه و شهرسازی به دانشگاه علوم پزشکی ظرف مدت کمتر از یک ماه تجهیز و راه اندازی خواهد شد.

11 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی به شهرستان کوهرنگ اختصاص یافت

فرماندار کوهرنگ گفت: ۱۱ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی به شهرستان کوهرنگ از توابع استان چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.

یدالله خالدی فرماندار کوهرنگ از اختصاص ۱۱ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی جهت ۲۰۰ پروژه شهرستان در سال جاری خبر داد.

وی از پیگیری اشتغال در کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان با توجه به پتانسیل آب و کشاورزی خبر داد و افزود: در این راستا ۱۴ جلسه کارگروه تشکیل شد که ۹۹ مصوبه اجرایی انجام شده است که ۱۴۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی معرفی شده است.