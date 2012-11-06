رونمایی از 115دستاورد جدید دانشگاه تهران/ عرضه دستگاهی برای آنالیز میکرویی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهاد رهبر در نشست خبری پیش از ظهر امروز سه شنبه سهم تولید علمی دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در کشور را 20 درصد ذکر کرد و افزود: سهمم تولید علمی این دو دانشگاه یک پنجم تولیدات علمی کشور و 4 دهم درصد تولیدات علمی دنیا است.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به دستاوردهای پژوهشگران این دو دانشگاه، اظهار داشت: در این راستا اقدام به برگزاری نمایشگاه های دو سالانه دستاوردهای علمی و پژوهشی شد و سومین نمایشگاه نیز در روزهای 22 تا 24 آبان ماه برگزار می شود.



وی با بیان اینکه این نمایشگاه به صورت مشترک میان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه 45 دانشکده، 15 پژوهشکد، مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان حضور خواهند داشت.



رهبر از رونمایی از 15 دستاورد جدید در این نمایشگاه خبر داد و یادآور شد: علاوه بر این از 100 محصول جدید که در دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران تولید شده است، رونمایی خواهد شد.



وی 15 دستاورد را در حوزه های کشاورزی، فناوریهای نوین و انرژیهای نو دانست و ادامه داد: یکی از دستاوردها میکروبیو راکتور است که برای آنالیزهایی در حد میکرو به کار می رود علاوه بر این در این نمایشگاه تعدادی از کیتهای تشخیصی نیز عرضه می شود.



به گفته رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه این دستاوردها در طول 3 روز برگزاری نمایشگاه رونمایی خواهد شد.