تکذیب کسری بودجه 3 هزار میلیاردی شهرداری/ تحقق درآمدهای شهرداری در سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پورزرندی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اخباری مبنی بر کسری بودجه 3 هزار میلیاردی شهرداری تهران توضیح داد: بحث کسری بودجه وجود ندارد و زمانی شهرداری متمم بودجه را به شورا ارایه میدهد که افزایش درآمدها تحقق پیدا کرده و پروژههای نیمه تمام نیز نیاز به اعتبارات بیشتری دارد. بنابراین از شورا اجازه میگیرد تا افزایش درآمدها را صرف کمبود اعتبارات پروژههای باقی مانده کند.
وی ادامه داد: ما کسری بودجه نداریم اما به دلیل افزایش قیمت در برخی کالاها مانند میلگرد و یا افزایش نرخ ارز پروژهای که به طور مثال ردیف اعتباری 200 میلیاردی داشت با افزایش 60 درصدی نهادههای اولیه آن با کمبود ردیف اعتباری روبرو شده که متمم بودجه برای اتمام این پروژهها تا پایان سال است.
معاون مالی اداری شهرداری تهران با بیان اینکه افزایش درآمدها از چه منابعی محقق شده است، گفت: در بحث نقدی پس از مدتها فاینانس خط 4 که 550 میلیون یورو است تحقق پیدا کرده که این جزو درآمدهای نقدی ما محسوب میشود. پروژههای مانند پروژه نیایش- صدر و امام علی(ع) فاینانسهایشان محقق شده. در بخش غیرنقدی نیز درآمدهای شهرداری براساس پیشبینیها تحقق پیدا کرده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص پروژههایی که دچار کمبود ردیف اعتباری شدند گفت: پرداخت 100 درصدی هزینههای واگنهای مترو که قرار بود 50 درصد آن توسط دولت پرداخت شود و 100 درصد آن توسط شهرداری تامین شد یکی از این موارد است. شو را مصوب کرده بود که شهر داری 730 میلیارد به مترو کمک کند که همین لحظه 280 میلیارد از تعهداتش بیشتر کمک کرده است.
نظر شما